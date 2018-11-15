النيابة السعودية: التحقيق مع 21 شخصا وتوجيه التهم إلى 11 لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي
ملخص
- النيابة السعودية: التحقيق مع 21 شخصا وتوجيه التهم إلى 11 لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي
- النيابة السعودية: تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق
- مصادر لرويترز: التحالف بقيادة السعودية يأمر بوقف الهجوم على الحديدة
- استقالة الوزير البريطاني المسؤول عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
- بريكسيت: الجنيه الإسترليني يواصل انخفاضه مقابل الدولار
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بواسطة أحمد ماهر
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عاجلالنيابة السعودية تطالب بإعدام من أمر ونفذ جريمة قتل خاشقجي وعددهم 5 أشخاص من أصل 21 متهما وموقوفا
عاجلالنيابة السعودية: قائد فريق التفاوض مع خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه
عاجلالنيابة السعودية: تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق
عاجلالنيابة السعودية: شخص واحد قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي
عاجلالنيابة العامة السعودية: جثة خاشقجي تم تقطيعها بعد القتل و نقلت الى خارج القنصلية في اسطنبول
بعد القتل و
عاجلالنيابة السعودية: التحقيق مع 21 شخصا وتوجيه التهم إلى 11 لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي
بريكسيت: الجنيه الإسترليني يواصل انخفاضه مقابل الدولار
واصل الجنيه الاسترليني انخفاضه مقابل الدولار الامريكي منذ أمس بسبب معارضة عدد كبير من الوزراء والنواب في مجلس العموم لمسودة الاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).
وانخفض الجنيه مقابل العملة الأمريكية بنسبة 1.25 % بعد استقالة الوزير البريطاني المسؤول عن ملف بريكسيت، دومينك راب، ليصل الى 1.2828 دولاراً.
مصادر لرويترز: التحالف بقيادة السعودية يأمر بوقف العملية العسكرية في الحديدة
قالت ثلاثة مصادر لرويترز يوم الخميس إن التحالف بقيادة السعودية أمر بوقف الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.
ويأتي القرار وسط دعوات حلفاء غربيين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار قبل استئناف جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي دفعت اليمن إلى شفا المجاعة.
استقالة الوزير البريطاني المسؤول عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
استقال دومينيك راب وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس احتجاجا على الاتفاق الخاص بالخروج من الاتحاد والذي أعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وكتب على تويتر ”يؤسفني أن أقول إنه بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كان لا مفر من الاستقالة
وقال راب إن خطة ماي تهدد وحدة المملكة المتحدة وسلامة أراضيها.
ومن المقرر ان تلقي ماي كلمة في البرلمان اليوم بشأن الاتفاق الذي أعدته.