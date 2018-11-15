النيابة السعودية: التحقيق مع 21 شخصا وتوجيه التهم إلى 11 لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي

واصل الجنيه الاسترليني انخفاضه مقابل الدولار الامريكي منذ أمس بسبب معارضة عدد كبير من الوزراء والنواب في مجلس العموم لمسودة الاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

وانخفض الجنيه مقابل العملة الأمريكية بنسبة 1.25 % بعد استقالة الوزير البريطاني المسؤول عن ملف بريكسيت، دومينك راب، ليصل الى 1.2828 دولاراً.