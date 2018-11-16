مقتل جمال خاشقجي: الخارجية الأمريكية تنفي "استرضاء" أردوغان بتسليم فتح الله غولن، وانطلاق مهرجان الفيلم الفلسطيني في لندن

توصلت محكمة تدعمها الأمم المتحدة للمرة الأولى إلى أن نظام الخمير الحمر في كمبوديا قد مارس الإبادة الجماعية.

وقد صدر هذا الحكم ضد اثنين من قادة الخمير الحمر لا يزالان(على قيد الحياة يبلغان من العمر اثنين وتسعين عاما وسبعة وثمانين عاما. وقد حوكما لاتهامهما بممارسة الإبادة الجماعية ضد اقلية Chamالمسلمة وذوي الأصول الفيتنامية.

ويعتقد أن مليوني انسان قد قتلوا على يد حركة الخمير الحمر في النصف الثاني من عقد السبعينات في القرن الماضي.