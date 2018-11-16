مقتل جمال خاشقجي: الخارجية الأمريكية تنفي "استرضاء" أردوغان بتسليم فتح الله غولن، وانطلاق مهرجان الفيلم الفلسطيني في لندن
ملخص
- مقتل جمال خاشقجي: الخارجية الأمريكية تنفي "استرضاء" أردوغان بتسليم فتح الله غولن إلى تركيا
- انطلاق مهرجان الفيلم الفلسطيني في لندن
- نظام الخمير الحمر: محكمة تتوصل للمرة الاولى بأن النظام مارس الابادة الجماعية في كمبوديا
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بواسطة أحمد ماهر
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نظام الخمير الحمر: محكمة تتوصل للمرة الاولى بأن النظام مارس الابادة الجماعية في كمبوديا
توصلت محكمة تدعمها الأمم المتحدة للمرة الأولى إلى أن نظام الخمير الحمر في كمبوديا قد مارس الإبادة الجماعية.
وقد صدر هذا الحكم ضد اثنين من قادة الخمير الحمر لا يزالان(على قيد الحياة يبلغان من العمر اثنين وتسعين عاما وسبعة وثمانين عاما. وقد حوكما لاتهامهما بممارسة الإبادة الجماعية ضد اقلية Chamالمسلمة وذوي الأصول الفيتنامية.
ويعتقد أن مليوني انسان قد قتلوا على يد حركة الخمير الحمر في النصف الثاني من عقد السبعينات في القرن الماضي.
بيع لوحة فنية لديفيد هوكني في مزاد بـ 90 مليون دولار
بيعت لوحة للفنان ديفيد هوكني في مزاد علني في نيويورك بأكثر من تسعين مليون دولار وهي أغلى من أي عمل لفنان مازال على قيد الحياة.
وقد تجاوزت قيمتها قيمة عمل فني آخر حصل على رقم قياسي تجاوز ثلاثين مليون دولار .
انطلاق مهرجان الفيلم الفلسطيني في لندن
وانطلق اليوم مهرجان الفيلم الفلسطيني في لندن
من بين الأفلام المشاركة "اصطياد أشباح"، وهو فيلم الافتتاح، و "رجل يعود"، و "عشرون مصافحة للسلام".
وستعرض الأفلام في عدد من صالات السينما والجامعات.
مقتل جمال خاشقجي: الخارجية الأمريكية تنفي "استرضاء" أردوغان بتسليم فتح الله غولن إلى تركيا
نفت الخارجية الأمريكية تقارير صحفية بأن إدارة ترامب تدرس سبل تسليم الداعية التركي، فتح الله غولن، إلى تركيا لـ "استرضاء" الرئيس رجب طيب أردوغان على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي #جمالخاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن القضيتين منفصلتين.
وقالت قناة "إن بي سي" الأمريكية، مستندة إلى مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب تبحث وسائل قانونية لتسلمي غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1990.
وتعتبر أنقرة غولن زعيما لمنظمة إرهابية، وأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.