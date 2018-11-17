أحدث تطورات قضية مقتل جمال خاشقجي، وترامب يهدد بترك المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض

قال السفير السعودي لدى واشنطن إن صحيفة "واشنطن بوست" اقتطعت من رده على طلب منها بالتعليق على تقرير لها بأن وكالة الاستخبارات المركزية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونشر الأمير خالد، وهو شقيق ولي العهد، ما وصفه بنسخة من الرد الكامل الذي أرسله إلى الصحيفة، وأشار إلى أنه نفى أن يكون قد أجرى اتصالا مع خاشقجي وأعطاه تطمينات بشأن زيارة القنصلية السعودية في إسطنبول.

إليكم مقتطفات من بيان السفارة السعودية في واشنطن، والذي نشره الأمير خالد على حسابه بتويتر:

Quote Message: التقى السفير بجمال (خاشقجي) مرة واحدة في أواخر شهر سبتمبر/أيلول عام 2017، وجرى بينهما حديث ودي، وقد تواصلا بعد ذلك برسائل نصية. وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد أبدا مع جمال أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا. التقى السفير بجمال (خاشقجي) مرة واحدة في أواخر شهر سبتمبر/أيلول عام 2017، وجرى بينهما حديث ودي، وقد تواصلا بعد ذلك برسائل نصية. وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد أبدا مع جمال أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا.

Quote Message: لم يجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثة معه عبر الهاتف. ومرحب بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذا، لكن يجب أن تطلبوا ذلك من السلطات التركية، كما فعل المدعي العام (السعودي) أكثر من مرة من دون جدوى. لم يجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثة معه عبر الهاتف. ومرحب بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذا، لكن يجب أن تطلبوا ذلك من السلطات التركية، كما فعل المدعي العام (السعودي) أكثر من مرة من دون جدوى.