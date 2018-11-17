أحدث تطورات قضية مقتل جمال خاشقجي، وترامب يهدد بترك المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض
ملخص
- ترامب يهدد بترك المؤتمرات الصحفية إذا لم يلتزم الصحفيون بقواعد "اللباقة"
- سي إن إن: ولي عهد السعودية "استشاط غضبا" من صيغة مشروع قرار أممي لوقف الحرب في اليمن
- مقتل جمال خاشقجي: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "تعتقد أن ولي عهد السعودية هو من أمر بقتل الصحفي"
- خالد بن سلمان: واشنطن بوست اقتطعت من ردي على مزاعم تورط ولي العهد في قضية خاشقجي
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بواسطة أحمد ماهر
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خالد بن سلمان: واشنطن بوست اقتطعت من ردي على مزاعم تورط ولي العهد في قضية خاشقجي
قال السفير السعودي لدى واشنطن إن صحيفة "واشنطن بوست" اقتطعت من رده على طلب منها بالتعليق على تقرير لها بأن وكالة الاستخبارات المركزية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ونشر الأمير خالد، وهو شقيق ولي العهد، ما وصفه بنسخة من الرد الكامل الذي أرسله إلى الصحيفة، وأشار إلى أنه نفى أن يكون قد أجرى اتصالا مع خاشقجي وأعطاه تطمينات بشأن زيارة القنصلية السعودية في إسطنبول.
إليكم مقتطفات من بيان السفارة السعودية في واشنطن، والذي نشره الأمير خالد على حسابه بتويتر:
مقتل جمال خاشقجي: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "تعتقد أن ولي عهد السعودية هو من أمر بقتل الصحفي"
تعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" أن ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي، وفقا لما صرحت به مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية و رويترز.
وتقول المصادر أن الوكالة أطلعت الإدارة الأمريكية، والكونغرس على تقييمها بشأن قضية خاشقجي، والذي يناقض التأكيدات السعودية بعدم تورط الأمير محمد في القضية على الإطلاق.
وتقول صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي يكتب فيها، إن تحقيق سي آي أي مبني على اتصال هاتفي أجراه خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، وسفير السعودية في واشنطن.
ويعتقد أن خالد بن سلمان اتصل بخاشقجي، بتوصية من شقيقه ولي العهد، وطمأنه على سلامته إذا ذهب إلى القنصلية.
ولكن السفارة السعودية في واشنطن نفت أن يكون خالد بن سلمان تحدث مع خاشقجي بشأن ذهابه إلى تركيا.
ولي عهد السعودية "استشاط غضبا" من صيغة مشروع قرار أممي لوقف الحرب في اليمن
قالت مصادر متعددة لشبكة سي إن إن الأمريكية إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عارض مشروع قرار بريطاني لدى مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب في اليمن.
وتقول المصادر إن الأمير محمد "استشاط غضبا" من الطريقة التي صيغ بها مشروع القرار لأنها تُضعف المملكة في قيادتها لتحالف عربي ضد الحوثيين، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية البريطانية، جيرمي هانت، الأسبوع الماضي في الرياض في إطار مساع غربية لإنهاء الحرب الدائرة منذ عام 2015 وإدخال مساعدات إنسانية لملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعا.
ترامب يهدد بترك المؤتمرات الصحفية إذا لم يلتزم الصحفيون بقواعد "اللباقة"
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترك المؤتمرات الصحفية التي يعقدها البيت الأبيض في حال لم يلتزم الصحفيون بقواعد "الَلبَاقة".
جاء ذلك بعدما قضت محكمة أمريكية في واشنطن بإلزام البيت الأبيض بإعادة تصريح اعتماد الصحفي في شبكة سي إن إن، جيم أكوستا، الذي سبق إلغاؤه في أعقاب تكراره سؤالا لترامب بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وكان ترخيص أكوستا قد سحب الأسبوع الماضي بدعوى أنه وضع يده بعنف على متدربة في البيت الأبيض حاولت أخذ الميكرفون منه بأمر من ترامب.
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