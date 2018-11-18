ترامب ينفي بحث مقايضة غولن بخاشقجي كي تخفف تركيا الضغط على السعودية
الحكومة الإسرائيلية تواجه خطر السقوط
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الحكومة الإسرائيلية تواجه خطر السقوط
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير المالية موشيه كاهلون بعد ظهر اليوم في مسعى لتجنب إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا من الائتلاف اليميني الحاكم.
وكان نتنياهو قد استبق الاجتماع بأن غرد على موقع تويتر قائلا إنه سيسعى إلى اقناع وزير المالية بعدم الاستقالة من الحكومة.
وأضاف إنها ” محاولة أخيرة لإقناعه بعدم التسبب في إسقاط الحكومة“.
ويواجه نتنياهو دعوات من أعضاء في ائتلافه لإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع بسبب ما وصفه بالسياسة الرخوة التي انتهجتها الحكومة في المواجهة مع قطاع غزة.
ترامب ينفي بحث مقايضة غولن بخاشقجي كي تخفف تركيا الضغط على السعودية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يبحث إمكانية تسليم فتح الله غولن إلى تركيا في إطار السعي لتخفيف ضغط أنقرة على السعودية.
وأعلن ترامب إن علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودية للغاية وإنه تحدث معه عن رغبته في تحسين العلاقات مع تركيا.
ووصف ترامب السعودية بأنها "حليف مهم للغاية فيما يتعلق بالوظائف والتنمية الاقتصادية".
وغولن هو رجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة وتطالب تركيا بتسليمه لها بتهمة ضلوعه في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.
وكانت شبكة إن بي سي نيوز ذكرت سابقا أن إدارة ترامب درست إمكانية تسليم غولن في محاولة لإقناع أردوغان بتخفيف الضغط على السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.
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time_stated_uk
الحكومة الإسرائيلية تواجه خطر السقوط
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير المالية موشيه كاهلون بعد ظهر اليوم في مسعى لتجنب إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا من الائتلاف اليميني الحاكم.
وكان نتنياهو قد استبق الاجتماع بأن غرد على موقع تويتر قائلا إنه سيسعى إلى اقناع وزير المالية بعدم الاستقالة من الحكومة.
وأضاف إنها ” محاولة أخيرة لإقناعه بعدم التسبب في إسقاط الحكومة“.
ويواجه نتنياهو دعوات من أعضاء في ائتلافه لإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع بسبب ما وصفه بالسياسة الرخوة التي انتهجتها الحكومة في المواجهة مع قطاع غزة.
ترامب ينفي بحث مقايضة غولن بخاشقجي كي تخفف تركيا الضغط على السعودية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يبحث إمكانية تسليم فتح الله غولن إلى تركيا في إطار السعي لتخفيف ضغط أنقرة على السعودية.
وأعلن ترامب إن علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودية للغاية وإنه تحدث معه عن رغبته في تحسين العلاقات مع تركيا.
ووصف ترامب السعودية بأنها "حليف مهم للغاية فيما يتعلق بالوظائف والتنمية الاقتصادية".
وغولن هو رجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة وتطالب تركيا بتسليمه لها بتهمة ضلوعه في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.
وكانت شبكة إن بي سي نيوز ذكرت سابقا أن إدارة ترامب درست إمكانية تسليم غولن في محاولة لإقناع أردوغان بتخفيف الضغط على السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.