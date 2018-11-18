ترامب ينفي بحث مقايضة غولن بخاشقجي كي تخفف تركيا الضغط على السعودية

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير المالية موشيه كاهلون بعد ظهر اليوم في مسعى لتجنب إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا من الائتلاف اليميني الحاكم.

وكان نتنياهو قد استبق الاجتماع بأن غرد على موقع تويتر قائلا إنه سيسعى إلى اقناع وزير المالية بعدم الاستقالة من الحكومة.

وأضاف إنها ” محاولة أخيرة لإقناعه بعدم التسبب في إسقاط الحكومة“.

ويواجه نتنياهو دعوات من أعضاء في ائتلافه لإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع بسبب ما وصفه بالسياسة الرخوة التي انتهجتها الحكومة في المواجهة مع قطاع غزة.