الملك السعودي يلقي كلمة أمام مجلس الشورى

يجتمع وزراء من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لبحث ما إذا كان سيتم إدخال تعديلات على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد العام المقبل.

وتعتزم الدول الأعضاء اتمام الاتفاق على الخطة خلال قمتهم المقرر عقدها يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا فيما تواجه رئيسة الوزراء البريطانيا تيريزا ماي انتقادات لاذعة بسبب دعمها لمسودة الاتفاق، وسط محاولات من عدد من وزراء حكومتها لإدخال تعديلات عليها.