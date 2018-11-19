الملك السعودي يلقي كلمة أمام مجلس الشورى
ملخص
- الملك السعودي يلقي كلمة أمام مجلس الشورى
- بوتين وأردوغان يبحثان خط ترك ستريم
- وزراء في الحكومة الإسرائيلية يجمدون الاستقالات
- الرئيس الإيراني يعلن فشل العقوبات الأمريكية في وقف تصدير النفط
- وزراء دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث خروج بريطانيا
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وزراء دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث خروج بريطانيا
يجتمع وزراء من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لبحث ما إذا كان سيتم إدخال تعديلات على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد العام المقبل.
وتعتزم الدول الأعضاء اتمام الاتفاق على الخطة خلال قمتهم المقرر عقدها يوم الأحد المقبل.
ويأتي هذا فيما تواجه رئيسة الوزراء البريطانيا تيريزا ماي انتقادات لاذعة بسبب دعمها لمسودة الاتفاق، وسط محاولات من عدد من وزراء حكومتها لإدخال تعديلات عليها.
الرئيس الإيراني يعلن فشل العقوبات الأمريكية في وقف تصدير النفط
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد بلاده تندرج ضمن الحرب النفسية التي تشنها واشنطن، ورأى أنها ستمنى بالفشل.
وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي مباشرة من بلدة خوي إن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد طهران قد فشلت في وقف صادرات النفط الإيرانية.
وأضاف أن بلاده لن تذعن للضغوط وأنها ستستمر في تصدير نفطها.
وزراء في الحكومة الإسرائيلية يجمدون الاستقالات
جمّد كل من وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد الاستقالاتين اللتين كانا قد تقدما بهما من الحكومة.
وطالبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بما وصفوه بتصحيح السياسات اليمينية للحكومة الحالية.
وتقول مراسلة بي بي سي في القدس إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة يبدو أنها ستؤجل إلى وقت لاحق وهو ما أراده نتانياهو منذ بداية الأزمة.
بوتين وأردوغان يبحثان خط ترك ستريم
يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في وقت لاحق اليوم، مشروع مدّ خط أنابيب رئيسي للغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا.
وسوف يمر خط الأنابيب، المعروف باسم ترك ستريم في مراحله الأخيرة من تركيا إلى جنوبي أوروبا، متجاوزًا المرور بأوكرانيا.
وكان الزعيمان على طرفي نقيض بشأن قضايا تشمل الحرب في سوريا وضم شبه جزيرة القرم، ولكن مراسل بي بي سي في تركيا يقول إن العلاقات التركية الروسية قد صمدت أمام العواصف، حيث شكل التعاون في مجال الطاقة جزءاً رئيسياً من التقارب بين موسكو وأنقرة.
الملك السعودي يلقي كلمة أمام مجلس الشورى
يلقي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز كلمة أمام مجلس الشورى في البلاد اليوم بمناسبة بدء دورة أعمال جديدة للمجلس.
وتأتي كلمة الملك سلمان التي ستتضمن سياسة الرياض الداخلية والخارجية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة دبلوماسية وضغوطا غربية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.