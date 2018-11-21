تركيا قد تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في مقتل خاشقجي

قالت الشرطة في جزر أندامان الهندية إن سائحا أمريكيا قتلت بالسهام التي أطلقها رجال القبائل المحميون في واحدة من أكثر المناطق النائية.

وأضافت الشرطة أن السائح جون شاو كان قد استقل زورقا مع صيادين محليين قبل أن يغامر بمفرده في زورق إلى جزيرة نورث سينتينيل النائية حيث يعيش السكان الأصليون في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

وألقت الشرطة القبض على سبعة من الصيادين الذين أخذوا الأمريكي إلى الجزيرة.

ويعد التواصل مع العديد من القبائل التي تعيش في هذه الجزر الواقعة في المحيط الهندي غير قانوني وذلك لحماية أسلوب حياتهم الأصلي وحمايتهم من الأمراض.

وتقع جزيرة نورث سينتينيل خارج حدود صلاحيات البحرية الهندية في محاولة لحماية سكانها المنعزلين والذين يبلغ عددهم نحو 150 شخصا فقط.