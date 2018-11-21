تركيا قد تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في مقتل خاشقجي
ملخص
- تركيا قد تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في مقتل خاشقجي
- إسرائيل تبدأ بهدم 20 محلا تجاريا شمالي القدس الشرقية
- فشل مرشح روسيا في رئاسة الانتربول
- زعماء الجالية المسلمة في استراليا يقاطعون اجتماعا مع رئيس الوزراء
- خطف شابة إيطالية في كينيا
- قبيلة منعزلة في جزيرة نائية تقتل سائحا أمريكيا بالسهام
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قبيلة منعزلة في جزيرة نائية تقتل سائحا أمريكيا بالسهام
قالت الشرطة في جزر أندامان الهندية إن سائحا أمريكيا قتلت بالسهام التي أطلقها رجال القبائل المحميون في واحدة من أكثر المناطق النائية.
وأضافت الشرطة أن السائح جون شاو كان قد استقل زورقا مع صيادين محليين قبل أن يغامر بمفرده في زورق إلى جزيرة نورث سينتينيل النائية حيث يعيش السكان الأصليون في عزلة تامة عن العالم الخارجي.
وألقت الشرطة القبض على سبعة من الصيادين الذين أخذوا الأمريكي إلى الجزيرة.
ويعد التواصل مع العديد من القبائل التي تعيش في هذه الجزر الواقعة في المحيط الهندي غير قانوني وذلك لحماية أسلوب حياتهم الأصلي وحمايتهم من الأمراض.
وتقع جزيرة نورث سينتينيل خارج حدود صلاحيات البحرية الهندية في محاولة لحماية سكانها المنعزلين والذين يبلغ عددهم نحو 150 شخصا فقط.
خطف شابة إيطالية في كينيا
قالت الشرطة في كينيا إن مسلحين خطفوا عاملة إغاثة إيطالية تبلغ من العمر 23 عاما عندما هاجموا مركزا تجاريا في منطقة كيليفي الجنوبية الشرقية.
وأصيب خمسة أشخاص بينهم طفلان خلال الهجوم.
وتتعامل الشرطة مع الحادث باعتباره هجوما إرهابيا، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت حركة الشباب الإسلامية المتشددة هي المسؤولة.
زعماء الجالية المسلمة في استراليا يقاطعون اجتماعا مع رئيس الوزراء
قال زعماء المسلمين في أستراليا إنهم سيقاطعون اجتماعا مع رئيس الوزراء سكوت موريسون بعد أن أبلغهم بأن عليهم بذل المزيد من الجهود لمنع الهجمات الإرهابية في البلاد.
وفي رسالة مفتوحة، قال مفتي أستراليا إبراهيم أبو محمد إن التعليقات تنطوي على مسؤولية جماعية للجرائم الفردية ومخاطرة بتنفير قطاعات كبيرة من الجالية المسلمة.
ودعا موريسون إلى الاجتماع لمناقشة آخر المستجدات بعد سلسلة هجمات قام بها مسلمون.
فشل مرشح روسيا في رئاسة الانتربول
انتخب مرشح كوريا الجنوبية كيم جونغ يانغ ليصبح الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الدولية (الانتربول).
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية قد اعربوا عن قلقهم من منافسه الروسي الكسندر بروكوبشوك.
وكان الكونغرس الأمريكي قد اتهم بروكوبشوك بإساءة استغلال منصبه كنائب لرئيس الانتربول السابق لمساعدة موسكو على استهداف خصومها السياسيين.
إسرائيل تبدأ بهدم 20 محلا تجاريا شمالي القدس الشرقية
شرعت السلطات الإسرائيلية بهدم عشرين محلا تجاريا في مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس الشرقية المحتلة.
وقد أغلقت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي الشارع الرئيسي للمخيم كما أغلق حاجز سعفان العسكري.
وكانت بلدية القدس قد سلمت يوم أمس إخطارات هدم لأصحاب المحال التجارية، وتقول البلدية إن تلك المحلات، قد بنيت دون تراخيص.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين على هدم بناية سكنية في المخيم تقطنها 12 عائلة.
ويعاني سكان المخيم المحاط بالجدار الفاصل من الاكتظاظ وانعدام الخدمات البلدية رغم دفع سكانه للضرائب.
تركيا قد تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في مقتل خاشقجي
قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركية "حتى الآن قبلنا عروض السعودية للتعاون معنا دون تردد. لكن بالنظر إلى التعاون الآن، ولأننا لا نستطيع التوصل لإجابات على الأسئلة التي سردتها توا، فإن التعاون ليس بالمستوى الذي نريده".
وتابع "إذا حدث جمود هنا وكان هذا أقصى ما سيصل إليه هذا التحقيق أو إذا لم يكن هناك تعاون كامل، عندها يمكننا تقديم الطلبات اللازمة لإجراء تحقيق دولي".
وأضاف أنه بحث الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.