وزير الدفاع الأمريكي: مفاوضات السلام اليمنية ستبدأ مطلع ديسمبر في السويد، وانخفاض شعبية بوتين إلى أدنى مستوى لها منذ توليه السلطة
ملخص
- انخفاض شعبية بوتين إلى أدنى مستوى لها منذ توليه السلطة
- وزير الدفاع الأمريكي: مفاوضات السلام اليمنية ستبدأ مطلع ديسمبر في السويد
- يوسين بولت قد يلعب في الدوري التركي الممتاز
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يوسين بولت قد يلعب في الدوري التركي الممتاز
يفاوض نادي "سيواس سبور" في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم البطل الأولمبي السابق يوسين بولت، الذي حاز على لقب أسرع رجل في العالم، للانتقال إلى صفوفه، بحسب تقارير صحفية تركية.
وقال العداء الجاميكي إنه تلقى عروضا من العديد من الأندية للانتقال من نادي سنترال كوست مارينرز الاسترالي، وإن الدافع ليس ماديا، ولكن لمواصلة حلمه وهو احتراف كرة القدم.
وقال إنه سيتخذ قراره في نهاية نوفمبر.
ويضم الفريق التركي، الذي يحتل حاليا المركز 11 في الدوري، العديد من اللاعبين الأجانب.
انخفاض شعبية بوتين إلى أدنى مستوى لها منذ توليه السلطة
تراجعت شعبية الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين إلى أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة، حسب نتائج مركز ليفادا المستقل لاستطلاعات الرأي.
ويقول مراسل بي بي سي في موسكو، ستيف روزنبيرغ، إن 61 في المئة من المستطلع آرائهم حملوا بوتين المسؤولية الكاملة للمشكلات التي تعاني منها روسيا.
ويضيف أنه أمر لافت للنظر أن تنتقد شريحة كبيرة من المواطنين بوتين مباشرة لأن المواطنين الروس كانوا يلقون باللائمة في الاستطلاعات السابقة على الحكومة أو مسؤولين محليين.
وأدى انخفاض أسعار النفط، وضم روسيا شبه جزيرة القرم إليها في 2014 إلى عقوبات غربية وأمريكية على روسيا مما أثر سلبا على اقتصادها، وارتفعت نسب التضخم والبطالة تباعا.
وزير الدفاع الأمريكي: مفاوضات السلام اليمنية ستبدأ مطلع ديسمبر في السويد
قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن محادثات سلام بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، ستبدأ في أوائل ديسمبر بالسويد.
وكانت ماتيس قد وجه دعوة الشهر الماضي بوقف إطلاق النار في اليمن وحث الأطراف المتحاربة على الدخول في مفاوضات سلام خلال شهر.
يأتي ذلك بعد ما وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء في زيارة تأتي للتهيئة لمشاورات السلام المرتقبة.
وخلفت الحرب في اليمن المستمرة منذ قرابة أربع سنوات، بين الحوثيين المدعومين من إيران، وتحالف عربي بقيادة السعودية، أزمة إنسانية كبيرة تصفها الأمم المتحدة بأنها غير مسبوقة، فأكثر من نصف السكان يعانون من نقص الغذاء ويواجهون خطر المجاعة، والغالبية العظمى من السكان يعانون من الانعدام الكامل للخدمات الصحية.