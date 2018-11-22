وزير الدفاع الأمريكي: مفاوضات السلام اليمنية ستبدأ مطلع ديسمبر في السويد، وانخفاض شعبية بوتين إلى أدنى مستوى لها منذ توليه السلطة

يفاوض نادي "سيواس سبور" في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم البطل الأولمبي السابق يوسين بولت، الذي حاز على لقب أسرع رجل في العالم، للانتقال إلى صفوفه، بحسب تقارير صحفية تركية.

وقال العداء الجاميكي إنه تلقى عروضا من العديد من الأندية للانتقال من نادي سنترال كوست مارينرز الاسترالي، وإن الدافع ليس ماديا، ولكن لمواصلة حلمه وهو احتراف كرة القدم.

وقال إنه سيتخذ قراره في نهاية نوفمبر.

ويضم الفريق التركي، الذي يحتل حاليا المركز 11 في الدوري، العديد من اللاعبين الأجانب.