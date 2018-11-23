أردوغان "ربما يلتقي بن سلمان وربما لا"، وترامب يشكر نفسه في عيد الشكر

الباحث ماثيو هيدجيزمع زوجته دانييلا تيجادا. ينفي هيدجيز (31 عاما) تهمة التجسس. وكان ماثيو في زيارة إلى الإمارات لجمع معلومات لبحثه للدكتوراة وموضوعها تأثير ثورات الربيع العربي على استراتيجية الأمن في الدولة الخليجية، واعتقل في مطار دبي في الخامس من مايو/أيار الماضي.

Image caption: الباحث ماثيو هيدجيزمع زوجته دانييلا تيجادا. ينفي هيدجيز (31 عاما) تهمة التجسس. وكان ماثيو في زيارة إلى الإمارات لجمع معلومات لبحثه للدكتوراة وموضوعها تأثير ثورات الربيع العربي على استراتيجية الأمن في الدولة الخليجية، واعتقل في مطار دبي في الخامس من مايو/أيار الماضي.