أردوغان "ربما يلتقي بن سلمان وربما لا"، وترامب يشكر نفسه في عيد الشكر
ملخص
- أردوغان "ربما يلتقي بن سلمان وربما لا"
- ترامب يشكر نفسه في عيد الشكر
- مقتل جمال خاشقجي: فرنسا تفرض عقوبات على 18 سعوديا
- الإمارات تدرس العفو عن الأكاديمي البريطاني الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتجسس
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بواسطة أحمد ماهر
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مقتل شرطيين في هجوم على القنصلية الصينية في باكستان
قُتل شرطيان وأصيب ثالث بجروح إثر هجوم مسلح استهدف مبنى القنصلية الصينية في مدينة كراتشي، جنوبي باكستان.
وتقول الشرطة إن مسلحين كانوا يحاولون اقتحام القنصلية وإن العملية انتهت بمقتل المهاجمين الثلاثة.
وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.
عاجلالإمارات تدرس العفو عن أكاديمي بريطاني حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتجسس
سفير الإمارات في لندن يقول إن أسرة ماثيو هيدجيز تقدمت بطلب للعفو عنه، وإن السلطات في بلاده تدرسه.
إسبانيا تهدد مجددا بعدم تمرير مسودة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
هدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (Pedro Sanchez) بالتصويت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال سانشيز في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه أجرى مكالمة مطولة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (Theresa May) سعى خلالها لردم هوة الخلافات بين الجانبين بشأن مشكلة جبل طارق، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.
كلام سانشيز جاء رغم إعلان ماي التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية على مسودة الإعلان الخاص بعلاقات بلادها مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه.
مقتل جمال خاشقجي: فرنسا تفرض عقوبات على 18 سعوديا
انضمت فرنسا إلى دول أوروبية أخرى في فرض عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعوديا فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ولم تعلن وزارة الخارجية الفرنسية أسماء هؤلاء الأشخاص. وقالت إن حظر السفر يلزم كل الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة شنجن التي يتحرك فيها المسافرون دون جوازات سفر.
وقالت في بيان، نقلته رويترز، إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين وخاصة ألمانيا.
وكانت برلين قد فرضت أيضا يوم الاثنين حظر سفر على 18 سعوديا وتحركت لوقف كل مبيعات السلاح للسعودية.
أردوغان "ربما يلتقي بن سلمان وربما لا"
قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو إن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يلتقي أو لا يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة الدول العشرين التي من المقرر أن تنعقد في الأرجنتين.
وقال أوغلو إن الرئيس التركي لم يقرر بعد إذا ما كان سيتواصل مع الأمير محمد خلال القمة.
وذكرت تقارير أمريكية بالإضافة إلى وكالة رويترز أن تقييمات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) خلصت إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بالقتل.
ووصفت السعودية هذا الاتهام بأنه غير صحيح، وأصرّت على أن ولي العهد لم يكن يعلم بمخططات قتل خاشقجي، الذي كان يقيم بالولايات المتحدة وعرف بانتقاده سياسات محمد بن سلمان.
لكن صحيفة "حريت" التركية ذكرت، الخميس، أن مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، أبلغت مسؤولين أتراك الشهر الماضي أن سي آي أيه لديها تسجيل لإصدار ولي العهد تعليمات "بإسكات" الكاتب السعودي في أقرب وقت ممكن.
ترامب يشكر نفسه في عيد الشكر
لدى سؤاله عن الشخص الذي يود تقديم الشكر له أو لها في عيد الشكر، قال ترامب إنه يحب أن يشكر نفسه.
وأوضح أنه أحدث فرقا كبيرا في الولايات المتحدة منذ توليه منصبه قبل عامين تقريبا.
وأضاف أنه "ممتن لوجود أسرة رائعة معه" ولأنه "أحدث فرقا هائلا" في بلده.