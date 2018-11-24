ابنتا خاشقجي: والدنا كان رجلا براغماتيا، وأبا رائعا، والصين تراقب السلوك لتحويل المواطن إلى "شخص مثالي"

استخدمت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين المشاركين في احتجاجات في باريس ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وكانت شرطة باريس قد حاصرت المناطق الرئيسية في العاصمة الفرنسية تحسبا من انتشار الاحتجاجات ونشوب أعمال عنف وسط توقعات بخروج الالاف من حركة "السترات الصفراء" اليوم احتجاجا على قرار حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع اسعار الوقود.

ويطالب المحتجون ماكرون بإلغاء قررا الحكومة رفع الاسعار أو الاستقالة.

ويتوقع أن تستمر الحركة الاحتجاجية في الأيام المقبلة بينما تتزايد الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى شل الحركة في باريس. ويدعو المحتجون إلى تظاهرة وطنية في ساحة الكونكورد في وسط العاصمة اليوم.

وأعلن تسعة وعشرون ألف شخص حتى الآن نيتهم المشاركة في التظاهرة التي بدأت الدعوة إليها عبر فيس بوك.

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