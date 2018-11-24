ابنتا خاشقجي: والدنا كان رجلا براغماتيا، وأبا رائعا، والصين تراقب السلوك لتحويل المواطن إلى "شخص مثالي"
ملخص
- ابنتا خاشقجي: والدنا كان رجلا براغماتيا، وأبا مثاليا
- الصين تراقب السلوك لتحويل المواطن إلى "شخص مثالي"
- تظاهرات في باريس احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود
- انتخابات البحرين: الناخبون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
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بواسطة أحمد ماهر
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تظاهرات في باريس احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود
استخدمت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين المشاركين في احتجاجات في باريس ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وكانت شرطة باريس قد حاصرت المناطق الرئيسية في العاصمة الفرنسية تحسبا من انتشار الاحتجاجات ونشوب أعمال عنف وسط توقعات بخروج الالاف من حركة "السترات الصفراء" اليوم احتجاجا على قرار حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع اسعار الوقود.
ويطالب المحتجون ماكرون بإلغاء قررا الحكومة رفع الاسعار أو الاستقالة.
ويتوقع أن تستمر الحركة الاحتجاجية في الأيام المقبلة بينما تتزايد الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى شل الحركة في باريس. ويدعو المحتجون إلى تظاهرة وطنية في ساحة الكونكورد في وسط العاصمة اليوم.
وأعلن تسعة وعشرون ألف شخص حتى الآن نيتهم المشاركة في التظاهرة التي بدأت الدعوة إليها عبر فيس بوك.
رئيسة البريطانية تحاول إنقاذ مسودة "بريكسيت" وتواجه فيتو إسبانيا
تسعى رئيسة الوزراء البريطانية خلال اجتماعها في بروكسيل اليوم لإنقاذ مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي بعد تعهد اسبانيا برفضه ما لم تحصل على الضمانات التي طلبتها بشأن مضيق جبل طارق.
ورجح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إمكانية تأجيل القمة الأوروبية المقررة في بروكسل غدا للتوقيع على مسودة الخروج البريطاني من الاتحاد، في حال عدم وجود توافق على هذه المسودة.
وكان سانشيز هدد في وقت سابق بالتصويت ضد الاتفاق بسبب رفض لندن التفاوض مع مدريد، بخصوص وضع جبل طارق.
قد حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن ما سمته بمحاولات بعض النواب البريطانيين والوزراء في حكومتها رفض الاتفاق أو الإطاحة بها من منصبها سيعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
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انتخابات البحرين: الناخبون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
فتحت اليوم مراكز الانتخابات في البحرين أبوابها أمام 365 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية.
ويتنافس أكثر من مئتين وتسعين مرشحا على أربعين مقعدا في مجلس النواب، بينما يتنافس قرابة مئة وأربعين مرشحا على ثلاثين مقعدا في المجالس البلدية.
تأتي الانتخابات وسط انتقادات جماعات حقوقية لما سمته بحملة القمع التي تمارسها السلطات البحرينية ضد المعارضين.
الصين تراقب السلوك لتحويل المواطن إلى "شخص مثالي"
تعتزم الحكومة الصينية تطبيق نظام جديد لمراقبة سلوك مواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وتقييمه وفقا لنظام درجات لمكافئة أو معاقبة الفرد.
ويستند النظام الجديد إلى تجميع معلومات من جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية، ومواقع التواصل والإعلام الاجتماعي المرخصة في الصين، وسيتم تطبيقه بحلول عام 2021.
وسيقيم الفرد على جميع تصرفاته مثل الالتزام بقواعد المرور وآرائه السياسية.
وتقول وسائل إعلام رسمية صينية إن المواطن المثالي سيحصل على علامة خضراء بناء على النقاط التي سيأخذها وسيحصل بموجبها على امتيازات اجتماعية واقتصادية.
وحاولت الحكومة الصينية تطبيق "أنظمة اجتماعية" عدة من قبل، إلا أنها تعتقد أن نظام التصنيف الجديد سيكون فعّالا. وتقول منظمات حقوقية دولية إن تلك الأنظمة الرقابية تهدف إلى ترسيخ قبضة الحزب الشيوعي الحاكم وتقويض حرية الأفراد.
ابنتا خاشقجي: والدنا كان رجلا براغماتيا، وأبا مثاليا
كيف كان جمال خاشقجي في نظر ابنتيه؟ كان رجلا براغماتيا، معقدا، لكنه أب مثالي حالم بوطن أفضل، هذا ما كتبتاه نهى ورزان في مقال رأي لصحيفة "واشنطن بوست" التي كان يكتب لها جمال قبل مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول الشهر الماضي.
وأضافتا أنه على الرغم من تحولات حياته غير المتوقعة، فإنه كان حريصا دوما على عدم التحفظ في مناقشاته ومشاركة رأيه في كل المواضيع بصراحة.