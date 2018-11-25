قرون الماعز والبقر موضوع تصويت في سويسرا

تقول الشرطة الأوغندية إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حادث انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا ارتفع إلى 26 شخصا.

وكان القارب الفاره يقل نحو 90 محتفلا من العاصمة الأوغندية كمبالا إلى جزيرة عندما انقلب.

وتقول الشرطة إن القارب واجه صعوبات قبل الوصول إلى وجهته، ولكنها لم تذكر تفاصيل.

ويقول رئيس عملية الإنقاذ إنه تم إنقاذ 26 شخصا.