تقول الشرطة الأوغندية إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حادث انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا ارتفع إلى 26 شخصا. وكان القارب الفاره يقل نحو 90 محتفلا من العاصمة الأوغندية كمبالا إلى جزيرة عندما انقلب. وتقول الشرطة إن القارب واجه صعوبات قبل الوصول إلى وجهته، ولكنها لم تذكر تفاصيل. ويقول رئيس عملية الإنقاذ إنه تم إنقاذ 26 شخصا.
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انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا
تقول الشرطة الأوغندية إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حادث انقلاب قارب في بحيرة فيكتوريا ارتفع إلى 26 شخصا.
وكان القارب الفاره يقل نحو 90 محتفلا من العاصمة الأوغندية كمبالا إلى جزيرة عندما انقلب.
وتقول الشرطة إن القارب واجه صعوبات قبل الوصول إلى وجهته، ولكنها لم تذكر تفاصيل.
ويقول رئيس عملية الإنقاذ إنه تم إنقاذ 26 شخصا.
قرون الماعز والبقر موضوع تصويت في سويسرا
يدلي الناخبون في سويسرا بأصواتهم في استفتاء حول تقديم حوافز للمزارعين لتشجيعهم على التوقف عن قطع قرون الأبقار والماعز.
ويقوم المزارعون في كثير من الأحيان بقطع قرون تلك الحيوانات لمنعها من إصابة بعضها البعض.
وهذا الاستفتاء هو نتيجة لحملة استمرت ثماني سنوات قام بها مزارع واحد هو (أرمين كابول) والذي يقول إن العملية مؤلمة وغير طبيعية.
البحرين تعلن نتائج الانتخابات
أعلنت السلطات البحرينية نتائج الانتخابات النيابية والبلدية وأفادت بحصول تسعة من المرشحين على مقاعد في البرلمان.
ستجري إعادة الانتخاب في 31 دائرة قبل الإعلان عن النتائج النهائية.
وكان وزير العدل البحريني أعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 67 بالمائة من إجمالي الناخبين وهي نسبة تعد الأكبر في تاريخ الانتخابات البحرينية.
زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على اتفاق خروج بريطانيا
أيد الزعماء الأوروبيون الذين التقوا في بروكسل الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
واستغرقوا أقل من ساعة للموافقة على النص القانوني لإتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي حول العلاقة مستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنها مأساة أن بريطانيا ستغادر البلاد ، لكنه حذر من أن الاتحاد الأوروبي لن يغير موقفه الأساسي من الاتفاق.
وسيصوت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية في يناير القادم بغض النظر عما إذا كان البرلمان البريطاني سيرفضها في الشهر المقبل.