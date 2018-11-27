طلب أمام القضاء الأرجنتيني للتحقيق مع ولي عهد السعودية في الاشتباه بتورطه بجرائم حرب

بدأ العلماء فى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جمع البيانات من كوكب المريخ، بعدما هبط مسبارها الفضائي INSIGHTبنجاح على سطح الكوكب الأحمر، وذلك بعد رحلة استمرت ستة أشهر.

وإنسايت هو أول مسبار مخصص لكشف أسرار ما تحت سطح كوكب المريخ.

لكن رحلته هذه هي الحادية والعشرون للولايات المتحدة لاستكشاف الكوكب، الذي يعادل حجمه ثلث حجم الأرض.