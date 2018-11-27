طلب أمام القضاء الأرجنتيني للتحقيق مع ولي عهد السعودية في الاشتباه بتورطه بجرائم حرب
ملخص
- طلب أمام القضاء الأرجنتيني للتحقيق مع ولي عهد السعودية في الاشتباه بتورطه بجرائم حرب
- القوات الحكومية تقصف حماة وريف حلب الجنوبي في سورية
- "إنسايت" أول مسبار لوكالة "ناسا" يهبط على المريخ منذ 6 سنوات
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بواسطة أحمد ماهر و محمد حسين
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"إنسايت" أول مسبار لوكالة "ناسا" يهبط على المريخ منذ 6 سنوات
بدأ العلماء فى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جمع البيانات من كوكب المريخ، بعدما هبط مسبارها الفضائي INSIGHTبنجاح على سطح الكوكب الأحمر، وذلك بعد رحلة استمرت ستة أشهر.
وإنسايت هو أول مسبار مخصص لكشف أسرار ما تحت سطح كوكب المريخ.
لكن رحلته هذه هي الحادية والعشرون للولايات المتحدة لاستكشاف الكوكب، الذي يعادل حجمه ثلث حجم الأرض.
القوات الحكومية تقصف حماة وريف حلب الجنوبي
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية السورية تقصف شمال حماة وسهل الغاب وتشتبك مع الفصائل في ريف حلب الجنوبي في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية – الروسية.
كما هز انفجار عنيف مدينة إدلب، ناجم عن انفجار في متجر لبيع الأسلحة.
يأتي الانفجار بالتزامن مع ما وصفه المرصد بالفلتان الأمني الذي تشهده محافظة إدلب ومحيطها، لا سيما بعد عجز الفصائل الإسلامية والمقاتلة وهيئة تحرير الشام و"الجهاديين" على حد وصفه، عن ضبط هذا الفلتان بعد سعي خلايا تابعة لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، وخلايا أخرى الى توسعة نطاقه، وفق المرصد.
طلب أمام القضاء الأرجنتيني للتحقيق مع ولي عهد السعودية في الاشتباه بتورطه بجرائم حرب
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب، للتحقيق في دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أحداث حرب اليمن وقضية مقتل جمال خاشقجي.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي الأرجنتيني أرييل ليخو، موضحة أنها تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن الأمير محمد سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس نهاية الأسبوع الحالي.