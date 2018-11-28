رئيس الفلبين يريد قتل الذين يتبولون ويتغوطون في الشوارع، روسيا تريد عودة اللاجئين السوريين في محادثات أستانا
ملخص
- روسيا تريد عودة اللاجئين السوريين في محادثات أستانا
- بدء تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا
- غارة جوية تقتل 15 مدنيا في هلمند بأفغانستان
- صومالي حاول دهس رجلين أثناء مغادرتهم كنيسا يواجه تهما بارتكاب جرائم كراهية
- رئيس الفلبين يريد قتل الذين يوسخون الشوارع
تغطية مباشرة
time_stated_uk
رئيس الفلبين يريد قتل الذين يوسخون الشوارع
قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنها سيكون مجموعة مدنية مسلحة لمواجهة جماعة جماعة شيوعية متمردة تحمل اسم " جيش الشعب الشيوعي الجديد".
وأضاف أن ما أطلق عليه اسم " فرقة دوتيرتي القاتلة " سترسل لقتل من يشتبه بتمرده وكذلك لقتل المدمنين على المخدرات وحتى قتل الأشخاص الذين يتبولون في الشوارع.
وقال أحد الأعضاء في مجلس الشيوخ الفلبيني إن آلاف القتلى جراء حملة الرئيس على المخدرات تثبت أن فرق الموت موجودة بالفعل.
وقال دوتيرتي إنها حاول التوصل إلى سلام مع الشيوعيين ولكنهم استمروا في قتل الجنود ورجال الشرطة.
الطائرة الأندونيسية لم تتبع تعليمات دليل التشغيل قبل تحطمها
أشار تقرير أوّلي في حادث تحطم الطائرة الإندونيسية الذي وقع الشهر الماضي إلى أن لجنة سلامة النقل في البلاد كانت قد أوصت شركة "ليون إير Lion Air " التي تمتلك الطائرة بتحسين الوعي بأهمية السلامة لدى العاملين لديها.
ولم يورد التقرير أسباب الحادث ، لكنه أوضح أنه ينبغي على شركة الخطوط الجوية التأكد من اتباع تعليمات دليل التشغيل.
صومالي حاول دهس رجلين أثناء مغادرتهم كنيسا يواجه تهما بارتكاب جرائم كراهية
وجه مكتب الإدعاء العام في مدينة لوس انجلوس الأميركية الاتهام إلى رجل من أصول صومالية اسمه محمد عبدي محمد بارتكاب جريمة كراهية لمحاولته دهس رجلين خلال مغادرتهما كنيسا في منطقة هانكوك بارك بينما كان يتفوه بعبارات وشتائم معادية للسامية.
ويواجه محمد البالغ 32 عاما والذي اعتقل مباشرة بعد الحادث في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر تهمتين جنائيتين، الأولى هي الاعتداء على أشخاص مستخدما سلاحا مميتا هو سيارته، والثانية ارتكاب جريمة كراهية.
بدء تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا
بدأ سريان تطبيق الأحكام العرفية في عشرة أقاليم أوكرانية.
وقد وصف الرئيس بيترو بروشينكو الخطوة بأنها إجراء دفاعي في أعقاب استيلاء حرس السواحل الروس على ثلاث سفن حربية أوكرانية الأحد الماضي.
وقد تصاعد التوتر بين موسكو وكييف في أعقاب إصدار محكمة في شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا الاستيلاء عليها عام 2014، أحكاما على عشرين من أصل 24 بحارا أوكرانيا كانوا على متن السفن التي صادرتها روسيا بالسجن لمدة شهرين.
غارة جوية تقتل 15 مدنيا في هلمند بأفغانستان
قال مسؤولون أفغان إن خمسة عشر مدنياً على الأقل قتلوا في ضربة جوية استهدفت مواقع لحركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي البلاد.
وقال متحدث باسم حاكم الولاية إن قوات خاصة شاركت في العملية أيضاً لكنه لم يؤكد ما إذا كانت الغارات الجوية قد نفذت من قبل الجيش الأفغاني أو القوات الدولية.
وأضاف أن عدداً من مقاتلي طالبان قتلوا أيضاً جراء تلك الغارات.
انفجار في غزة
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة أربعة فلسطينين، بينهم طفلة وامرأة، في انفجار وقع في منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في بيان لها إن "الأجهزة المُختصة سيطرت على موقع الانفجار في البريج، وتبيّن أنه انفجار عرضي".
روسيا تريد عودة اللاجئين السوريين في محادثات أستانا
بدأت أعمال جولة استانا 11 صباح اليوم باجتماعات ثنائية بين الوفود المشاركة
والتقى الوفد الحكومي السوري الوفد الإيراني ووزير خارجية كازاخستان.
وسيعقد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان ديمستورا اجتماعاً لرؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران للوصول إلى تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام.
بينما ركز المبعوث الروسي على اللجنة الدستورية ووقف إطلاق النار في محيط إدلب وعودة اللاجئين، وهو ما يتناغم مع أولويات المعارضة التي تتضمن وقف إطلاق النار في إدلب وتبادل الأسرى والمعتقلين وتشكيل اللجنة الدستورية.
وينتظر أن يصدر البيان الختامي في جلسة عامة صباح الخميس.
وكانت اجتماعات استانا قد بدأت في أوائل 2107 وكانت تهدف لخفض التصعيد في المناطق السورية برعاية روسيا وتركيا وإيران.