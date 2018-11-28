رئيس الفلبين يريد قتل الذين يتبولون ويتغوطون في الشوارع، روسيا تريد عودة اللاجئين السوريين في محادثات أستانا

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنها سيكون مجموعة مدنية مسلحة لمواجهة جماعة جماعة شيوعية متمردة تحمل اسم " جيش الشعب الشيوعي الجديد".

وأضاف أن ما أطلق عليه اسم " فرقة دوتيرتي القاتلة " سترسل لقتل من يشتبه بتمرده وكذلك لقتل المدمنين على المخدرات وحتى قتل الأشخاص الذين يتبولون في الشوارع.

وقال أحد الأعضاء في مجلس الشيوخ الفلبيني إن آلاف القتلى جراء حملة الرئيس على المخدرات تثبت أن فرق الموت موجودة بالفعل.

وقال دوتيرتي إنها حاول التوصل إلى سلام مع الشيوعيين ولكنهم استمروا في قتل الجنود ورجال الشرطة.