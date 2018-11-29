الرياض تُبرم صفقة صواريخ جديدة مع الولايات المتحدة، وواشنطن تعتقد أن "نظام الملالي" مسؤول عن مأساة اليمن
ملخص
- الرياض تُبرم صفقة صواريخ جديدة مع الولايات المتحدة
- واشنطن تعتقد أن "نظام الملالي" في إيران مسؤول عن مأساة اليمن
- محاولات في أستانة لإنقاذ هدنة إدلب الهشة
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بواسطة أحمد ماهر
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بنك إنجلترا المركزي يحذر من أضرار فادحة على الاقتصاد في حال الخروج بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
حذر بنك إنجلترا المركزي من أن خروجبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد البريطاني تتجاوزالاضرار التي سببتهاالأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.
وقال بنك إنجلترا إن الجنيه الاسترليني سينهار وإن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة تقارب ثمانية في المائة.
من جانبه قال وزير الخزانة البريطاني ، فيليب هاموند، إن اقتصاد بريطانيا سيكون أسوأ حالاًضمن أي سيناريو محتمل لخروج بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
محاولات في أستانا لإنقاذ هدنة إدلب الهشة
تستأنف اليوم محادثات الجولة الحادية عشرة في أستانا عاصمة كازخستان بشأن السلام في سورية بحضور ممثلين عن إيران وروسيا وتركيا.
وتتمحور المحادثات حول الهدنة الهشة التي أعلنت قبل عشرة أسابيع في إدلب شمال سورية.
كما تناقش المحادثات التي يشارك فيها وفد من الحكومة وآخر من المعارضة،الأوضاع في محيط محافظة إدلب و تهيئة الأجواء لعودة اللاجئين والنازحين إضافة إلى إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.
واشنطن تعتقد أن "نظام الملالي" في إيران مسؤول عن مأساة اليمن
حمّل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب دعمها للحوثيين خلال الحرب الدائرة منذ قرابة أربع سنوات.
وقال بومبيو في تغريدة له إن النظام الإيراني ليست لديه أي مصلحة في تخفيف معاناة اليمنيين فحسب، بل أن نظام "الملالي"، كما وصفه، لا يكترث مطلقا بالمواطنين في بلده.
وأضاف أن السعودية استثمرت مليارات الدولارت لمساعدة اليمنيين في تجاوز الأوضاع المأساوية.
وسخر أمريكيون وصحفيون على تويتر من تصريحات بومبيو، قائلين إن السعودية استثمرت بالفعل مليارات الدولار في شراء الأسلحة والصواريخ في قصف المستشفيات والأعراس وأحياء مدنية في اليمن.
الرياض تُبرم صفقة صواريخ جديدة مع الولايات المتحدة
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السعودية ستشتري نظاما للدفاع الصاروخي بقيمة خمسة عشر مليار دولار، وذلك بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية لإنجاز الاتفاق شملت اتصالا شخصيا بين الرئيس دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان.
وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية أربعا وأربعين قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى.