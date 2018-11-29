الرياض تُبرم صفقة صواريخ جديدة مع الولايات المتحدة، وواشنطن تعتقد أن "نظام الملالي" مسؤول عن مأساة اليمن

حذر بنك إنجلترا المركزي من أن خروجبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد البريطاني تتجاوزالاضرار التي سببتهاالأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.

وقال بنك إنجلترا إن الجنيه الاسترليني سينهار وإن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة تقارب ثمانية في المائة.

من جانبه قال وزير الخزانة البريطاني ، فيليب هاموند، إن اقتصاد بريطانيا سيكون أسوأ حالاًضمن أي سيناريو محتمل لخروج بريطانيا الاتحاد الأوروبي.