إلزام ضباط الجيش في باكستان بتقديم إقرارات ضريبية، ورؤساء في قمة العشرين ينددون بمقتل خاشقجي ويلتقون ولي عهد السعودية
ملخص
- إلزام ضباط الجيش في باكستان بتقديم إقرارات ضريبية
- رؤساء في قمة العشرين ينددون بمقتل خاشقجي ويلتقون ولي عهد السعودية
- الجيش الإسرائيلي ينفي خسارة إحدى طائراته جنوبي دمشق
- أوكرانيا تمنع الذكور الروس من عمر 16 إلى 60 عاما من دخول أراضيها
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بواسطة أحمد ماهر
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أخبار قصيرة: أوكرانيا تمنع الذكور الروس من عمر 16 إلى 60 عاما من دخول أراضيها
خلفية خبرية:
تصاعد التوتر مجددا بين البلدين بعد احتجاز البحرية الروسية قبل أيام ثلاث سفن حربية أوكرانية، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم- التي ضمتها روسيا عام 2014.
وبدأت الأزمة حينما اتهمت روسيا سفنا أوكرانية، بالدخول بطريقة غير قانونية في مياهها، ومنعتهم من الإبحار في بحر أزوف.
الجيش الإسرائيلي ينفي خسارة إحدى طائراته جنوبي دمشق
نفى الجيش الإسرائيلي خسارة إحدى طائراته جنوبي العاصمة السورية قرب بلدة الكسوة.
وقال الجيش - في بيان على تويتر - ان الرادارات الإسرائيلية رصدت صاروخ أرض جو من الاراضي السورية باتجاه هضبة الجولان .
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفته بأهداف معادية كانت تحلق فوق مدينة الكسوة جنوب دمشق.
رؤساء في قمة العشرين ينددون بمقتل خاشقجي ويلتقون ولي عهد السعودية
ندد رؤساء في مجموعة قمة العشرين للدول الصناعية الكبرى والمتقدمة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي قبل ساعات من بدء القمة، لكنهم قالوا إنهم حريصون على لقاء ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إنه سيناقش تطورات قضية مقتل خاشقجي مع الأمير محمد.
وستتمحور النقاشات في تلك القمة حول الخلافات بشأن التجارة والتغير المناخي والأمن العالمي، والتوتر الراهن بين روسيا وأوكرانيا.
ووافق الادعاء العام في الأرجنتين على طلب من منظمة هيومن رايتس ووتش للتحقيق في اتهاماتها لولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب في اليمن وانتهاكات حقوقية وتورطه المحتمل في مقتل خاشقجي.
واستندت المنظمة الدولية الحقوقية في طلبها إلى بند في دستور الأرجنتين متعلق بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إلا أنه من المستبعد أن يُصدر القضاء الأرجنتيني مذكرة اعتقال بحق الأمير محمد لحصانته الدبلوماسية.
إلزام ضباط الجيش في باكستان بتقديم إقرارات ضريبية
قررت قيادة الجيش في باكستان ربط الترقي في الرتب العسكرية للضباط بتقديم الإقرارات الضريبية السنوية لضمان التزامهم بدفع الضرائب المقررة وفقا لأجورهم.
وتأتي الخطوة في إطار جهود رئيس وزراء باكستان الجديد ولاعب الكريكيت السابق، عمران خان، لمكافحة الفساد.
وقال مسؤولون في إدارة الضرائب إن رئيس أركان الجيش الجنرال قمر باجوا التزم شخصيا بتقديم الإقرار الضريبي في موعده.
وتحاول حكومة خان أن توسع القاعدة الضريبية من خلال إلزام ضباط الجيش وقياداته بدفع الضرائب كافة لتجنب شبهات التهرب الضريبي.
وقال خان عندما تولى منصبه في أغسطس الماضي إنه أول من سيتخلى عن حياة البذخ والترف، وسيبدأ حملة تقشف حكومية للحد من الديون.
وبعد أيام من تعهده بأنه سيعيش حياة بسيطة وسيحافظ على أموال الشعب، أثار خان سخرية باكستانيين عندما اتضح أنه ينتقل بين منزله ومكتبه، والمسافة بينما 15 كيلومترا، باستخدام هليكوبتر.
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