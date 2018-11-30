إلزام ضباط الجيش في باكستان بتقديم إقرارات ضريبية، ورؤساء في قمة العشرين ينددون بمقتل خاشقجي ويلتقون ولي عهد السعودية

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ندد رؤساء في مجموعة قمة العشرين للدول الصناعية الكبرى والمتقدمة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي قبل ساعات من بدء القمة، لكنهم قالوا إنهم حريصون على لقاء ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إنه سيناقش تطورات قضية مقتل خاشقجي مع الأمير محمد.

وستتمحور النقاشات في تلك القمة حول الخلافات بشأن التجارة والتغير المناخي والأمن العالمي، والتوتر الراهن بين روسيا وأوكرانيا.

ووافق الادعاء العام في الأرجنتين على طلب من منظمة هيومن رايتس ووتش للتحقيق في اتهاماتها لولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب في اليمن وانتهاكات حقوقية وتورطه المحتمل في مقتل خاشقجي.

واستندت المنظمة الدولية الحقوقية في طلبها إلى بند في دستور الأرجنتين متعلق بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إلا أنه من المستبعد أن يُصدر القضاء الأرجنتيني مذكرة اعتقال بحق الأمير محمد لحصانته الدبلوماسية.