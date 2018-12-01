اللحظات العفوية في قمة العشرين: مصافحة بوتين-بن سلمان، و"فرصة" ماكرون لولي عهد السعودية، وترامب يترك رئيس الأرجنتين وحيدا

شهد اليوم الأول من محادثات مجموعة العشرين، التي انطلقت أمس في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وتُختتم اليوم، لحظات عفوية خارجة عن النص الرسمي لبعض من أبرز الرؤساء، خاصة تلك التي شملت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على خلفية ردود الفعل الدولية التي أثارها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر.

هاي-فايف

المصافحة الودية بين الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وبن سلمان قبل بدء المحادثات، والتي تعرف بين الرياضيين والشباب في الغرب بـ "هاي فايف".

"فرصة" ماكرون

التقط أحد الأشخاص أو الصحفيين، على ما يبدو، حوارا دار بين بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يدركا أن كلماتهما كانت مسموعة لمن حولهم. وانتشر مقطع الفيديو على تويتر. وسُمع ماكرون يقول لولي العهد السعودي: "كانت فرصة لك" و "أنك لا تنصت لي مطلقا".

رئيس الأرجنتين وحيدا على المنصة

ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وحيدا على المنصة بعد أن سلم عليه ولم يلتفت له عندما حاول النداء عليه لكي ينتظر معه لالتقاط صورة جماعية مع رؤساء آخرين.