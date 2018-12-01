اللحظات العفوية في قمة العشرين: مصافحة بوتين-بن سلمان، و"فرصة" ماكرون لولي عهد السعودية، وترامب يترك رئيس الأرجنتين وحيدا
ملخص
- اللحظات العفوية في قمة العشرين: مصافحة بوتين-بن سلمان، و"فرصة" ماكرون لولي عهد السعودية، وترامب يترك رئيس الأرجنتين وحيدا
- سفينة حربية إيرانية محلية الصنع ولا يرصدها الرادار
- تجدد تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا
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بواسطة أحمد ماهر
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سفينة حربية إيرانية محلية الصنع ولا يرصدها الرادار
كشفت إيران عن سفينة حربية مدمرة قالت إنها مصنعة بالكامل في ايران ولا يرصدها الرادار.
وجرى الكشف عن المدمرة "سهند" في مراسم خاصة اليوم في بندرعباس جنوب ايران. وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم تصميم وتصنيع المدمرة على يد خبراء في القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني.
وتمتلك المدمرة الجديدة قدرات هجومية ودفاعية إلى جانب منصات إطلاق القذائف المضادة للطائرات والصواريخ.
كما تمتلك مساحة إضافية لتحليق للمروحيات على سطحها، وهي قادرة على الإبحار بمعية سفينة لوجستية في البحار البعيدة والمياه الهائجة.
تجدد تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا
اشتبكت الشرطة الفرنسية بالمئات من المتظاهرين المنتمين لحركة "السترات الصفراء" في العاصمة باريس
. وتحاول الشرطة تطويق المتظاهرين غير أن ازدياد أعدادهم حال دون ذلك. ومن المقرر أيضا تنظيم احتجاجات أخرى عبر باريس اليوم تشمل احتجاجا نقابيا على البطالة ومظاهرة منفصلة ضد العنصرية.
وأغلق المحتجون لأكثر من أسبوعين، الطرق الرئيسية عبر فرنسا في احتجاج ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتزايد الاحتجاج وتحول إلى أحد أكبر تحد يواجهه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل ثمانية عشر شهرا.
اللحظات العفوية في قمة العشرين: مصافحة بوتين-بن سلمان، و"فرصة" ماكرون لولي عهد السعودية، وترامب يترك رئيس الأرجنتين وحيدا
شهد اليوم الأول من محادثات مجموعة العشرين، التي انطلقت أمس في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وتُختتم اليوم، لحظات عفوية خارجة عن النص الرسمي لبعض من أبرز الرؤساء، خاصة تلك التي شملت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على خلفية ردود الفعل الدولية التي أثارها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر.
هاي-فايف
المصافحة الودية بين الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وبن سلمان قبل بدء المحادثات، والتي تعرف بين الرياضيين والشباب في الغرب بـ "هاي فايف".
"فرصة" ماكرون
التقط أحد الأشخاص أو الصحفيين، على ما يبدو، حوارا دار بين بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يدركا أن كلماتهما كانت مسموعة لمن حولهم. وانتشر مقطع الفيديو على تويتر. وسُمع ماكرون يقول لولي العهد السعودي: "كانت فرصة لك" و "أنك لا تنصت لي مطلقا".
رئيس الأرجنتين وحيدا على المنصة
ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وحيدا على المنصة بعد أن سلم عليه ولم يلتفت له عندما حاول النداء عليه لكي ينتظر معه لالتقاط صورة جماعية مع رؤساء آخرين.