أردوغان يقول إنه لا يهدف إلى الإضرار بالأسرة الحاكمة في السعودية

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا مشتركا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية.

وذكر بيان للمتحدث العسكري أن هذا التدريب تم باشتراك السفينة الحربية الفرنسية (COURBET) وعدد من القطع البحرية المصرية.

تضمن التدريب تمارين دفاع جوى ورماية بالمدفعية وحماية الوحدات البحرية في مناطق الخطر، أثناء مهمات مكافحة الإرهاب.

كما اشتمل التدريب - وفق بيان المتحدث العسكري - على تمارين حماية السفن التي تحمل شحنات مهمة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.