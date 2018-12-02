أردوغان يقول إنه لا يهدف إلى الإضرار بالأسرة الحاكمة في السعودية
ملخص
- أردوغان يقول إنه لا يهدف إلى الإضرار بالأسرة الحاكمة في السعودية
- هدوء في باريس بعد صدامات عنيفة
- ولي العهد السعودي يصل الجزائر اليوم
- مصر يمكن أن تشهد اليوم مثول رئيسين سابقين أمام القضاء
- الشرطة الإسرائيلية لديها أدلة كافية لاتهام رئيس الوزراء بالاحتيال والرشوة
- البحرية المصرية تجري تدريبا مع الفرنسية في البحر الأحمر
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البحرية المصرية تجري تدريبا مع الفرنسية في البحر الأحمر
نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا مشتركا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية.
وذكر بيان للمتحدث العسكري أن هذا التدريب تم باشتراك السفينة الحربية الفرنسية (COURBET) وعدد من القطع البحرية المصرية.
تضمن التدريب تمارين دفاع جوى ورماية بالمدفعية وحماية الوحدات البحرية في مناطق الخطر، أثناء مهمات مكافحة الإرهاب.
كما اشتمل التدريب - وفق بيان المتحدث العسكري - على تمارين حماية السفن التي تحمل شحنات مهمة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.
الشرطة الإسرائيلية لديها أدلة كافية لاتهام رئيس الوزراء بالاحتيال والرشوة
قالت الشرطة الإسرائيلية إن لديها ادلة كافية على اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاحتيال والرشوة.
وتعتبر هذه قضية الفساد الثالثة التى يتهم فيها نتنياهو.
وتزعم السلطات أن نتنياهو منح أفضلية لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "بيزك" ، مقابل مزيد من التغطية الإيجابية له وزوجته على أحد مواقعها الإلكترونية.
من جانبه نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وسيقرر المدعي العام الإسرائيلي ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات في أي من التهم.
مصر يمكن أن تشهد اليوم مثول رئيسين سابقين أمام القضاء
ينتظر أن تشهد مصر اليوم وللمرة الأولى في تاريخها الحديث، مثول رئيسين سابقين أمام القضاء، وذلك عندما يدلي الرئيس الأسبق حسني مبارك - الذي أُطيح به في عام ألفين وأحد عشر - بشهادة أمام محكمة تنظر قضيةً يُتهم فيها خلفه محمد مرسي، الذي عزل على يد الجيش بعده بعامين ونصف العام تقريبا.
وتعقد الجلسة في إطار إعادة محاكمة مرسي بشأن اتهامه بالمشاركة في هروب جماعي من السجن خلال الانتفاضة التي أجبرت سلفه مبارك على التخلي عن الحكم.
ولي العهد السعودي يصل الجزائر اليوم
قالت وسائل إعلام جزائرية رسمية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيصل اليوم إلى البلاد في زيارة رسمية تستمر يومين.
وتعد الجزائر المحطة الخامسة في إطار أول جولة خارجية يقوم بها ولي العهد السعودي منذ تفجر الأزمة الناجمة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقد نشر صحفيون ومثقفون ورجال دين جزائريون بيانا اعترضوا فيه على الزيارة على خلفية اتهام ولي العهد السعودي بالوقوف وراء قتل خاشقجي.
هدوء في باريس بعد صدامات عنيفة
هدأت الأوضاع في العاصمة باريس وتجري أعمال تنظيف الشوارع بعد المصادمات العنيفة التي وقعت أمس في غمار احتجاجات منددة بغلاء المعيشة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الحكومة الفرنسية قوله إن سلطات بلاده ستبحث كل الخيارات المتاحة للحيلولة دون تكرار ذلك، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ.
وسيكون ملف المصادمات التي اعتقل خلالها أكثر من 260 شخصا محور مشاورات طارئة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين فور عودته إلى باريس قادما من الأرجنتين بعد حضوره قمة دول العشرين.
وقبيل مغادرته بوينس آيرس، أدان ماكرون أعمال العنف، وقال إن الاحتجاجات خرجت عن كونها تعبيراً في إطار القانون عن غضب مشروع.
أردوغان يقول إنه لا يهدف إلى الإضرار بالأسرة الحاكمة في السعودية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إصرار تركيا على معرفة الحقيقة وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا يستهدف إلحاق الضرر بالأسرة الحاكمة في السعودية.
وقال أردوغان للصحفيين في اجتماع قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس إن حل قضية خاشقجي سيكون أيضا في صالح الأسرة الحاكمة في السعودية.
وأضاف "لم نعتبر تلك قضية سياسية على الإطلاق. نريد التأكد من كشف أبعاد هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها".