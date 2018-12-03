وفد الحوثيين يتوجه غدا إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام
عاد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء لإتمام ترتيبات مشاركة ممثلي الحوثيين في مشاورات السلام اليمنية في السويد.
وعلمت بي بي سي من مصدر رفيع في الحركة أن وفد الحوثيين سيتوجه غدا إلى استكهولم على متن طائرة كويتية برفقة المبعوث الأممي والمبعوث السويدي الخاص وسفير الكويت لدى اليمن.
كما أبلغ بي بي سي مسؤول كبير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن وفد الحكومة إلى المشاورات سيتوجه إلى استكهولم أيضا خلال الساعات القليلة القادمة .
التحالف الدولي يقتل أبو العمرين الذي أعدم رهائن غربيين
قال التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية إنه قصف مواقع للتنظيم وقتل القيادي المعروف باسم أبو العمرين الذي أعدم في السابق عددا من الرهائن الغربيين من بينهم عامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسيغ.
وأفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات التحالف أطلقت عدة صواريخ، بإتجاه مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة جبل الغراب جنوبي مدينة السخنة التابعة لمحافظة حمص في شرقي البلاد.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
ترامب يقول إن الصين وافقت على خفض الرسوم على السيارات الأمريكية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين وافقت على خفض الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية المستوردة، وإلغائها، وذلك بعد يوم من اعلان البلدين أنهما سيجمدان الحرب التجارية المتفاقمة بينهما.
ولم يرد تأكيد من الصين حول ما قاله ترمب في تغريدة على تويتر.
وفد الحوثيين يتوجه غدا إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام
عاد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء لإتمام ترتيبات مشاركة ممثلي الحوثيين في مشاورات السلام اليمنية في السويد.
وعلمت بي بي سي من مصدر رفيع في الحركة أن وفد الحوثيين سيتوجه غدا إلى استكهولم على متن طائرة كويتية برفقة المبعوث الأممي والمبعوث السويدي الخاص وسفير الكويت لدى اليمن.
كما أبلغ بي بي سي مسؤول كبير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن وفد الحكومة إلى المشاورات سيتوجه إلى استكهولم أيضا خلال الساعات القليلة القادمة .
التحالف الدولي يقتل أبو العمرين الذي أعدم رهائن غربيين
قال التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية إنه قصف مواقع للتنظيم وقتل القيادي المعروف باسم أبو العمرين الذي أعدم في السابق عددا من الرهائن الغربيين من بينهم عامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسيغ.
وأفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات التحالف أطلقت عدة صواريخ، بإتجاه مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة جبل الغراب جنوبي مدينة السخنة التابعة لمحافظة حمص في شرقي البلاد.