التحالف الدولي يقتل أبو العمرين الذي أعدم رهائن غربيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين وافقت على خفض الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية المستوردة، وإلغائها، وذلك بعد يوم من اعلان البلدين أنهما سيجمدان الحرب التجارية المتفاقمة بينهما.

ولم يرد تأكيد من الصين حول ما قاله ترمب في تغريدة على تويتر.