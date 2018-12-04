أمر رئاسي للتحقيق في انتهاكات جنسية ضد لاعبات منتخب أفغانستان لكرة القدم
ملخص
- أمر رئاسي للتحقيق في تعرض لاعبات منتخب وطني بكرة القدم لانتهاكات جنسية
- إيران تهدد بمنع تصدير النفط من الخليج
- عملاء مخابرات سابقون يقدمون لبي بي سي تفاصيل برنامج اسكات المعارضين في بوروندي
- مقتل 24 عاملا كانوا يشيدون جسرا في شرقي أندونيسيا
- التنافس بين شابين على حب فتاة يرهب أستراليا
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التنافس بين شابين على حب فتاة يرهب أستراليا
ألقي القبض على شقيق عثمان خواجة النجم الاسترالي في رياضة الكريكيت ووجهت له تهمة تنفيذ مؤامرة إرهابية وهمية من أجل توريط شخص آخر ينافسه على الفوز بحب فتاة.
ويُزعم أن أرسلان خواجة كتب وثيقة تفصِّل الخطط لاستهداف المعالم الأسترالية الرئيسية والسياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء آنذاك ، مالكولم تيرنبول.
وأثارت هذه القائمة المزيفة تحقيقا رئيسيا في مكافحة الإرهاب أدى إلى القبض على طالب سريلانكي هو محمد كامير نظام الدين.
وأمضى الطالب السريلانكي شهراً في الحبس الانفرادي ضمن حراسة أمنية مشددة.
وتعتقد الشرطة الاسترالية أن أرسلان خواجة قام بذلك للفوز بقلب المرأة التي كان يتنافس على الفوز بقلبها الشابان.
مقتل 24 عاملا كانوا يشيدون جسرا في شرقي أندونيسيا
قالت إندونيسيا إنها تعتقد أن 24 على الأقل من عمال البناء قتلوا على أيدي الانفصاليين في إقليم بابوا شرقي البلاد.
وجرى إطلاق النار على العمال الذين كانوا يقومون ببناء جسر.
ويعتقد أن جرائم القتل حدثت بعد أن التقط بعض العمال صورًا لسكان في بابوا بمناسبة ما يعتبرونه يوم استقلالهم ، في الأول من الشهر الحالي.
وكانت بابوا قد استقلالها عن الهولنديين في عام 1961 ، ولكن تم دمجها في إندونيسيا بعد ثماني سنوات.
وكان هناك تمرد انفصالي لعقود.
عملاء مخابرات سابقون يقدمون لبي بي سي تفاصيل برنامج اسكات المعارضين في بوروندي
قدم عملاء مخابرات سابقون في بوروندي تفاصيل لبي بي سي عما وصفوه ببرنامج محكم أعدته الحكومة للقضاء على منتقدي الرئيس بيير نكورونزيزا بعد بقائه في السلطة لعهدة ثالثة .
وقالوا إن أجهزة الأمن البورندية تدير مواقع تعذيب و اعتقال سرية لإسكات المعارضين.
وامتنعت الحكومة في بوروندي عن التعليق على هذه الاتهامات، ونفت في وقت سابق أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
إيران تهدد بمنع تصدير النفط من الخليج
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة ينبغي أن تعلم أنه إذا لم تستطع إيران تصدير النفط، فلن يكون بوسع أي بلد آخر تصديره من الخليج.
وأضاف أن إيران ستوطد أواصر علاقاتها مع العالم رغم محاولات أميركا منعها من ذلك.
وتأتي تصريحات روحاني ضمن زيارة تستمر ليومين يفتتح فيها عدة مشاريع إنمائية في محافظة سمنان.
أمر رئاسي للتحقيق في تعرض لاعبات منتخب وطني بكرة القدم لانتهاكات جنسية
أمر الرئيس ألافغاني، أشرف غاني، بإجراء تحقيق فوري في مزاعم تعرض لاعبات فريق كرة القدم الوطني للنساء للانتهاكات الجنسية.
وقال غاني إن تلك الاتهامات صادمة، وإن أي انتهاكات ضد اللاعبين أو اللاعبات غير مقبولة.
واعترف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأفغانية يوم أمس بأن الاغتصاب والتحرش الجنسي والإكراه الجنسي حدث في الرياضة الأفغانية رغم النفي المتكرر من جانب الاتحاد الأفغاني لكرة القدم.
وكانت قائدة فريق كرة القدم النسوي خالدة بوبال Khalida Popal قد كشفت بصورة علنية عن تلك الانتهاكات.