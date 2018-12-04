أمر رئاسي للتحقيق في انتهاكات جنسية ضد لاعبات منتخب أفغانستان لكرة القدم

ألقي القبض على شقيق عثمان خواجة النجم الاسترالي في رياضة الكريكيت ووجهت له تهمة تنفيذ مؤامرة إرهابية وهمية من أجل توريط شخص آخر ينافسه على الفوز بحب فتاة.

ويُزعم أن أرسلان خواجة كتب وثيقة تفصِّل الخطط لاستهداف المعالم الأسترالية الرئيسية والسياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء آنذاك ، مالكولم تيرنبول.

وأثارت هذه القائمة المزيفة تحقيقا رئيسيا في مكافحة الإرهاب أدى إلى القبض على طالب سريلانكي هو محمد كامير نظام الدين.

وأمضى الطالب السريلانكي شهراً في الحبس الانفرادي ضمن حراسة أمنية مشددة.

وتعتقد الشرطة الاسترالية أن أرسلان خواجة قام بذلك للفوز بقلب المرأة التي كان يتنافس على الفوز بقلبها الشابان.