مقتل جمال خاشقجي: تركيا تصدر مذكرتي اعتقال بحق أحمد العسيري، وسعود القحطاني

وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر أمس أنه لا لا يساوره أي شك في أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي.

وأضاف السيناتور الجمهوري عن ولاية تنيسي "إذا وقف (بن سلمان) أمام هيئة المحلفين في المحكمة سيُدان خلال 30 دقيقة بأنه مذنب".

وقال أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس إنهم باتوا أكثر يقينا من أي وقت مضى بأن ولي العهد السعودي ضالع في مقتل خاشقجي، وذلك بعد أن استمعوا إلى إفادة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)،جينا هاسبل، بشأن القضية.