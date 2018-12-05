مقتل جمال خاشقجي: تركيا تصدر مذكرتي اعتقال بحق أحمد العسيري، وسعود القحطاني
سيناتور جمهوري: لو مثُل بن سلمان أمام محكمة أمريكية سيُدان في 30 دقيقة
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بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
السعودية ترفض المشاركة في تسوية قضية "بي إن سبورتس" القطرية
رفضت السعودية
المشاركة في إجراءات قضائية اتخذتها قطر أمام منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع
تجاري، وذلك بدواعي الأمن القومي.
وتتهم قطر
السعودية بتمويل شبكة "بي أوت كيو" التي بثت مسابقات رياضية تملكها
"بي إن سبورتس" القطرية حصريا. وتنفي السعودية أن قنوات الشبكة تُبث من
داخل المملكة.
وقالت "بي إن
سبورتس" إنها تسعى للحصول على تعويض بأكثر من مليار دولار في قضية التحكيم الدولية
ضد السعودية.
سيناتور جمهوري: لو مثُل بن سلمان أمام محكمة أمريكية سيُدان في 30 دقيقة
وقال السيناتور
الجمهوري بوب كوركر أمس أنه لا لا يساوره أي شك في أن ولي عهد السعودية الأمير محمد
بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي.
وأضاف السيناتور
الجمهوري عن ولاية تنيسي "إذا وقف (بن سلمان) أمام هيئة المحلفين في المحكمة سيُدان
خلال 30 دقيقة بأنه مذنب".
وقال أعضاء بارزون
في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس إنهم باتوا أكثر يقينا من أي وقت مضى بأن ولي العهد السعودي
ضالع في مقتل خاشقجي، وذلك بعد أن استمعوا إلى إفادة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية
الأمريكية (سي آي إيه)،جينا هاسبل، بشأن القضية.
مقتل جمال خاشقجي: تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق أحمد العسيري، وسعود القحطاني
طلب المدعي العام
في مدينة إسطنبول التركية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس
الاستخبارات السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني
في قضية قتل جمال خاشقجي.
وقال مسؤول تركي
لرويترز إن السلطات التركية أقدمت على تلك الخطوة لأنها تعتقد أن السعودية لن
تعتقل المسؤولين الاثنين المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
السعودية ترفض المشاركة في تسوية قضية "بي إن سبورتس" القطرية
رفضت السعودية المشاركة في إجراءات قضائية اتخذتها قطر أمام منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع تجاري، وذلك بدواعي الأمن القومي.
وتتهم قطر السعودية بتمويل شبكة "بي أوت كيو" التي بثت مسابقات رياضية تملكها "بي إن سبورتس" القطرية حصريا. وتنفي السعودية أن قنوات الشبكة تُبث من داخل المملكة.
وقالت "بي إن سبورتس" إنها تسعى للحصول على تعويض بأكثر من مليار دولار في قضية التحكيم الدولية ضد السعودية.
سيناتور جمهوري: لو مثُل بن سلمان أمام محكمة أمريكية سيُدان في 30 دقيقة
وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر أمس أنه لا لا يساوره أي شك في أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي.
وأضاف السيناتور الجمهوري عن ولاية تنيسي "إذا وقف (بن سلمان) أمام هيئة المحلفين في المحكمة سيُدان خلال 30 دقيقة بأنه مذنب".
وقال أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس إنهم باتوا أكثر يقينا من أي وقت مضى بأن ولي العهد السعودي ضالع في مقتل خاشقجي، وذلك بعد أن استمعوا إلى إفادة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)،جينا هاسبل، بشأن القضية.
مقتل جمال خاشقجي: تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق أحمد العسيري، وسعود القحطاني
طلب المدعي العام في مدينة إسطنبول التركية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني في قضية قتل جمال خاشقجي.
وقال مسؤول تركي لرويترز إن السلطات التركية أقدمت على تلك الخطوة لأنها تعتقد أن السعودية لن تعتقل المسؤولين الاثنين المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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