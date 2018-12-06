الأكاديمي البريطاني المُفرج عنه في الإمارات: زنزانة منفردة، وأفكار في الانتحار، وتوقيع اعترافات
ملخص
- الأكاديمي البريطاني المُفرج عنه في الإمارات: زنزانة منفردة، وأفكار في الانتحار، وتوقيع اعترافات
- اجتماع لأعضاء "أوبك" في فيينا اليوم لمناقشة خفض الإنتاج
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اجتماع لأعضاء "أوبك" في فيينا اليوم لمناقشة خفض الإنتاج
يجتمع اليوم وزراء النفط في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا لمناقشة مسألة خفض حجم الإنتاج لمواجهة انخفاض الأسعار. وتشير توقعات إلى إمكانية اتخاذ قرار خلال الاجتماع
بخفض الإنتاج بما يعادل مليونا وثلاثمئة ألف برميل يوميا.. وعشية الاجتماع، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء المنظمة إلى عدم خفض حجم الإنتاج، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يدفع أسعار الخام للارتفاع على مستوى العالم.
كما يأتي اجتماع أوبك أيضا غداة إعلان قطر الانسحاب من المنظمة اعتبارا من مطلع العام المقبل.
الأكاديمي البريطاني المُفرج عنه في الإمارات: زنزانة منفردة، وأفكار في الانتحار، وتوقيع اعترافات
لأكاديمي البريطاني المُفرج عنه في الإمارات: زنزانة منفردة، وأفكار في الانتحار، وتوقيع اعترافات
تحدث الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز لبي بي سيبعد أيام من الإفراج عنه بعفو رئاسي في الإمارات العربية على الرغم من اتهامه وإدانته بالتجسس والعمل لصالح الاستخبارات البريطانية الخارجية "MI6".
إليكم مقتطفات من مقابلته مع برنامج "Today" الإذاعي، والتي تحدث فيها عن كيف عومل في سجنه بالإمارات منذ اعتقاله في مايو/آيار الماضي بعد أيام من وصوله لدبي لإجراء أبحاث تتعلق بأطروحته لنيل الدكتوراة.