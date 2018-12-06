الأكاديمي البريطاني المُفرج عنه في الإمارات: زنزانة منفردة، وأفكار في الانتحار، وتوقيع اعترافات

يجتمع اليوم وزراء النفط في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا لمناقشة مسألة خفض حجم الإنتاج لمواجهة انخفاض الأسعار. وتشير توقعات إلى إمكانية اتخاذ قرار خلال الاجتماع

بخفض الإنتاج بما يعادل مليونا وثلاثمئة ألف برميل يوميا.. وعشية الاجتماع، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء المنظمة إلى عدم خفض حجم الإنتاج، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يدفع أسعار الخام للارتفاع على مستوى العالم.

كما يأتي اجتماع أوبك أيضا غداة إعلان قطر الانسحاب من المنظمة اعتبارا من مطلع العام المقبل.