ابنة حاكم دبي، الأميرة لطيفة، "آمنة" في بيتها، ووزيرة شؤون المرأة في البرازيل تؤمن بأن المرأة "خُلقت لكي تكون أُمّا"

وزيرة شؤون المرأة في البرازيل تؤمن بأن المرأة "خُلقت لكي تكون أُمّا"
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بواسطة أحمد ماهر
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وزيرة شؤون المرأة في البرازيل تؤمن بأن المرأة "خُلقت لكي تكون أُمّا"
عين رئيس البرازيل الجديد، جائير
بولسونارو، قسّيسة إنجيلية سابقة، وزيرة لشؤون المرأة والأسرة وحقوق الإنسان.
ومعروف عن الوزيرة الجديدة، داماريس الفيس،
مواقفها المحافظة فيما يتعلق بالمرأة وحقوق الأقليات كمثلي الجنس.
ومن مواقفها وأفكارها، على سبيل المثال، إن
المرأة خُلقت لكي تكون أُمّا، كما أنها تناهض الإجهاض، وإنه حان وقت الكنيسة لكي
تحكم المجتمع.
ابنة حاكم دبي، الأميرة لطيفة، "آمنة" في بيتها
قالت أسرة ابنة
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن ابنتهم الأميرة لطيفة بخير في منزلها.
وأضافت الأسرة
في بيان، نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن الأميرة لطيفة، 33
عاما، "آمنة في دبي".
وقالت الأميرة
لطيفة في فيديو بثته باللغة الإنجليزية على يوتيوب ومواقع التواصل والإعلام
الاجتماعي قبل إنها تخشى على حياتها أو من أن تتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إذا
فشلت محاولتها الهرب من دبي على متن يخت "لاستعادة حياتها وحريتها".
وكانت صحف
فرنسية قد ذكرت أن الأميرة لطيفة حاولت الفرار بمساعدة عميل سابق للمخابرات
الفرنسية كان صديقا لها، ويعمل في شركة للغوص في دبي.
وبثت قناة " BBC 2"، في بريطانيا، فيلما تسجيليا يوم الأربعاء بعنوان "الهروب من دبي: لغز الأميرة المختفية".
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
وزيرة شؤون المرأة في البرازيل تؤمن بأن المرأة "خُلقت لكي تكون أُمّا"
عين رئيس البرازيل الجديد، جائير بولسونارو، قسّيسة إنجيلية سابقة، وزيرة لشؤون المرأة والأسرة وحقوق الإنسان.
ومعروف عن الوزيرة الجديدة، داماريس الفيس، مواقفها المحافظة فيما يتعلق بالمرأة وحقوق الأقليات كمثلي الجنس.
ومن مواقفها وأفكارها، على سبيل المثال، إن المرأة خُلقت لكي تكون أُمّا، كما أنها تناهض الإجهاض، وإنه حان وقت الكنيسة لكي تحكم المجتمع.
ابنة حاكم دبي، الأميرة لطيفة، "آمنة" في بيتها
قالت أسرة ابنة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن ابنتهم الأميرة لطيفة بخير في منزلها.
وأضافت الأسرة في بيان، نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن الأميرة لطيفة، 33 عاما، "آمنة في دبي".
وقالت الأميرة لطيفة في فيديو بثته باللغة الإنجليزية على يوتيوب ومواقع التواصل والإعلام الاجتماعي قبل إنها تخشى على حياتها أو من أن تتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إذا فشلت محاولتها الهرب من دبي على متن يخت "لاستعادة حياتها وحريتها".
وكانت صحف فرنسية قد ذكرت أن الأميرة لطيفة حاولت الفرار بمساعدة عميل سابق للمخابرات الفرنسية كان صديقا لها، ويعمل في شركة للغوص في دبي.
وبثت قناة " BBC 2"، في بريطانيا، فيلما تسجيليا يوم الأربعاء بعنوان "الهروب من دبي: لغز الأميرة المختفية".