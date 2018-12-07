ابنة حاكم دبي، الأميرة لطيفة، "آمنة" في بيتها، ووزيرة شؤون المرأة في البرازيل تؤمن بأن المرأة "خُلقت لكي تكون أُمّا"

قالت أسرة ابنة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن ابنتهم الأميرة لطيفة بخير في منزلها.

وأضافت الأسرة في بيان، نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن الأميرة لطيفة، 33 عاما، "آمنة في دبي".

وقالت الأميرة لطيفة في فيديو بثته باللغة الإنجليزية على يوتيوب ومواقع التواصل والإعلام الاجتماعي قبل إنها تخشى على حياتها أو من أن تتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إذا فشلت محاولتها الهرب من دبي على متن يخت "لاستعادة حياتها وحريتها".

وكانت صحف فرنسية قد ذكرت أن الأميرة لطيفة حاولت الفرار بمساعدة عميل سابق للمخابرات الفرنسية كان صديقا لها، ويعمل في شركة للغوص في دبي.

وبثت قناة " BBC 2"، في بريطانيا، فيلما تسجيليا يوم الأربعاء بعنوان "الهروب من دبي: لغز الأميرة المختفية".