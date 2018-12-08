احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا: 90 ألف شرطي، ومدرعات في الشانزليزيه، وإغلاق برج إيفل والباستيل
ملخص
- - نشر 90 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد لمواجهة الاحتجاجات
- إغلاق 20 محطة مترو مؤدية إلى الشانزلزيه
- قوات الأمن الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط قوس النصر في باريس
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قررت السلطات الفرنسية إغلاق المتاحف القريبة من الشانزليزيه وإلغاء حفلات الأوبرا في مبنى الباستيل.
عاجلإغلاق 20 محطة مترو مؤدية إلى الشانزلزيه
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عاجلقوات الأمن الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط قوس النصر في باريس
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إليكم متابعة مباشرة لاحتجاجات احتجاجات "السترات الصفراء"، التي بدأت في 17 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ضد الضرائب الحكومية الجديدة.
بدأ المتظاهرون التوافد إلى شارع الشانزليزيه الشهير في باريس منذ صباح اليوم. وسمحت الشرطة بدخول المتظاهرين إلى الشارع، الذي يعد من رموز باريس، عقب تفتيشهم، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها خشية تكرار أحداث الشغب.