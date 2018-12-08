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احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا: 90 ألف شرطي، ومدرعات في الشانزليزيه، وإغلاق برج إيفل والباستيل

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ملخص

  1. - نشر 90 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد لمواجهة الاحتجاجات
  2. إغلاق 20 محطة مترو مؤدية إلى الشانزلزيه
  3. قوات الأمن الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط قوس النصر في باريس

تغطية مباشرة

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  1. عاجلتأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في دوري كرة القدم

  2. Post update

    قررت السلطات الفرنسية إغلاق المتاحف القريبة من الشانزليزيه وإلغاء حفلات الأوبرا في مبنى الباستيل.

  3. عاجلإغلاق 20 محطة مترو مؤدية إلى الشانزلزيه

  4. عاجلالشرطة تعتقل عشرات الأشخاص بتهمة التحريض على أعمال العنف

  5. عاجلقوات الأمن الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط قوس النصر في باريس

  6. Post update

    إليكم متابعة مباشرة لاحتجاجات احتجاجات "السترات الصفراء"، التي بدأت في 17 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ضد الضرائب الحكومية الجديدة.

    بدأ المتظاهرون التوافد إلى شارع الشانزليزيه الشهير في باريس منذ صباح اليوم. وسمحت الشرطة بدخول المتظاهرين إلى الشارع، الذي يعد من رموز باريس، عقب تفتيشهم، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها خشية تكرار أحداث الشغب.

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