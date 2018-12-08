احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا: 90 ألف شرطي، ومدرعات في الشانزليزيه، وإغلاق برج إيفل والباستيل

إليكم متابعة مباشرة لاحتجاجات احتجاجات "السترات الصفراء"، التي بدأت في 17 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ضد الضرائب الحكومية الجديدة.

بدأ المتظاهرون التوافد إلى شارع الشانزليزيه الشهير في باريس منذ صباح اليوم. وسمحت الشرطة بدخول المتظاهرين إلى الشارع، الذي يعد من رموز باريس، عقب تفتيشهم، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها خشية تكرار أحداث الشغب.