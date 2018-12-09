تحطم طائرة شرقي السودان ومقتل خمسة من ركابها

قال متحدث حكومي رفيع المستوى في أفغانستان لبي بي سي إن ستة مسؤولين في اتحاد كرة القدم في البلاد، بما في ذلك رئيسه، أوقفوا عن العمل بينما يجري التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي ضد لاعبات المنتخب النسائي.

وكان الرئيس أشرف غني علق بشكل علني على الفضيحة، واصفا الاتهامات بأنها صادمة.

وتحدثت كابتن الفريق السابقة خالدة بوبال التي تعيش الآن في الدنمارك عن انتشار التنمر والاعتداء الجنسي بشكل واسع.

ويقول الاتحاد الرياضي الأفغاني إن ادعاءاتها غير صحيحة.