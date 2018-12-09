تحطم طائرة شرقي السودان ومقتل خمسة من ركابها
ملخص
- تحطم طائرة شرقي السودان ومقتل خمسة من ركابها
- رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد باستعادة الوحدة الوطنية
- رئيسة الوزراء البريطانية تحذر من رفض خطته لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي
- إيقاف مسؤولين في اتحاد كرة القدم للتحقيق في اعتداءات جنسية
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إيقاف مسؤولين في اتحاد كرة القدم للتحقيق في اعتداءات جنسية
قال متحدث حكومي رفيع المستوى في أفغانستان لبي بي سي إن ستة مسؤولين في اتحاد كرة القدم في البلاد، بما في ذلك رئيسه، أوقفوا عن العمل بينما يجري التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي ضد لاعبات المنتخب النسائي.
وكان الرئيس أشرف غني علق بشكل علني على الفضيحة، واصفا الاتهامات بأنها صادمة.
وتحدثت كابتن الفريق السابقة خالدة بوبال التي تعيش الآن في الدنمارك عن انتشار التنمر والاعتداء الجنسي بشكل واسع.
ويقول الاتحاد الرياضي الأفغاني إن ادعاءاتها غير صحيحة.
رئيسة الوزراء البريطانية تحذر من رفض خطته لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي
حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي النواب المعارضين لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها بأن تصويتهم بالرفض عليها سيقود البلاد نحو المجهول.
وقالت ماي للنواب المحافظين الرافضين لخطتها إن الفشل في تمرير مسودة الاتفاق سيؤدي إلى سقوط حكومتها وتعويضها بحكومة عمالية يقودها جيريمي كوربن.
رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد باستعادة الوحدة الوطنية
تعهد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب باستعادة الوحدة الوطنية، بعد نهاية الأسبوع الرابع من الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة من قبل حركة "السترات الصفراء".
وقد اعتقلت السلطات أكثر من 1700 شخص وجُرح العشرات في اشتباكات مع الشرطة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن الحكومة منفتحة على الحوار مع المحتجين الذين لم يشاركوا في أعمال عنف.
تحطم طائرة شرقي السودان ومقتل خمسة من ركابها
توفي حاكم ولاية القضارف الواقعة بشرق السودان وعدد من المسؤولين المحليين إثر تحطم طائرة كانت تقلهم في منطقة القلابات.
وقال عضو البرلمان السوداني عن المنطقة مبارك النور لبي بي سي إن الطائرة تحطمت أثناء طوافها في المناطق الحدودية مع اثيوبيا.
وأضاف أن عدد القتلى نتيجة سقوط الطائرة وصل إلى خمسة أشخاص ، مشيرا إلى أن سيارات اسعاف هرعت إلى المنطقة لإجلاء الناجين.
وتشير مصادر أخرى إلى أن عدد ركاب الطائرة الصغيرة ١١ شخصا.