السعودية تصدر تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية، وقطر تقول إن اقتصادها تحسن بسبب مقاطعة دول الخليج لها
ملخص
- السعودية تصدر تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية
- الادعاء الياباني يوجه اتهامات لغصن ونيسان
- المركزي القطري: مقاطعة دول الخليج زادت من قوة اقتصادنا
- ماكرون يجتمع مع زعماء نقابات العمال قبل إلقاء خطاب
تغطية مباشرة
time_stated_uk
ماكرون يجتمع مع زعماء نقابات العمال قبل إلقاء خطاب
يجتمع اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزعماء النقابات والأعمال استعدادا لالقاء خطاب هذا المساء ينتظر أن يتطرق فيه إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه فرنسا بعد أربعة أسابيع من احتجاجات تقودها حركة السترات الصفراء.
وقال متحدث باسم الحكومة إنه من الواضح أن السلطات استهانت بضرورة الاصغاء إلى الشعب.
من جهته قال وزير المالية إن الاحتجاجات سببت كارثة لاقتصاد البلاد.
المركزي القطري: مقاطعة دول الخليج زادت من قوة اقتصادنا
قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن إجمالي احتياطيات البنوك القطرية زاد خمسة بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.
وذكر في مؤتمر مالي بالدوحة أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البنوك القطرية حسنت متانة النظام المصرفي.
وأضاف أن الاقتصاد القطري تجاوز المقاطعة التي فرضتها دول خليجية أخرى، بل وأصبح أقوى من ذي قبل.
الادعاء الياباني يوجه اتهامات لغصن ونيسان
وجه الإدعاء العام في اليابان اتهامات لشركة نيسان ورئيسها السابق كارلوس غصن على خلفية فضيحة المخالفات المالية.
وألقي القبض على غصن في 19 نوفمبر تشرين الثاني للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءا من عام 2010 وهو 88 مليون دولار.
وذكرت تقارير أن اتهامات وجهت لنيسان بأنها قدمت بيانات خاطئة في تقارير سنوية.
السعودية تصدر تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية
أعلن التحالف الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية إنه أصدر 17 تصريحا لسفن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية متجهة للموانئ اليمنية.
وتمكنت الأمم المتحدة من الجمع بين الطرفين المتحاربين في اليمن لإجراء محادثات سلام في السويد لأول مرة منذ عامين.