السعودية تصدر تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية، وقطر تقول إن اقتصادها تحسن بسبب مقاطعة دول الخليج لها

يجتمع اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزعماء النقابات والأعمال استعدادا لالقاء خطاب هذا المساء ينتظر أن يتطرق فيه إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه فرنسا بعد أربعة أسابيع من احتجاجات تقودها حركة السترات الصفراء.

وقال متحدث باسم الحكومة إنه من الواضح أن السلطات استهانت بضرورة الاصغاء إلى الشعب.

من جهته قال وزير المالية إن الاحتجاجات سببت كارثة لاقتصاد البلاد.