الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها إلى القدس

أمرت محكمة صينية شركة آبل بالتوقف عن بيع بعض الطرازات القديمة من هاتف آيفون بسبب خروقات في حقوق براءات الاختراع المتعلقة بالشركة المصنعة للمعالجات كوالكوم.

والحكم الذي صدر في مدينة فوزهو بشرقي الصين جزء من نزاع عالمي حول براءات الاختراع بين الشركتين الأمريكيتين يتضمن عشرات الدعاوى القضائية في عدد من الدول.

وتتعلق الخروقات بتغيير حجم الصور الفوتوغرافية والقدرة على استخدام الشاشة التي تعمل باللمس لإدارة التطبيقات.

وطعنت شركة آبل ضد الحكم ولا تزال جميع هواتفها معروضة للبيع في الصين.