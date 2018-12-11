الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها إلى القدس
محكمة تأمر شركة آبل بالتوقف عن بيع هواتف آيفون قديمة
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محكمة تأمر شركة آبل بالتوقف عن بيع هواتف آيفون قديمة
أمرت محكمة صينية شركة آبل بالتوقف عن بيع بعض الطرازات القديمة من هاتف آيفون بسبب خروقات في حقوق براءات الاختراع المتعلقة بالشركة المصنعة للمعالجات كوالكوم.
والحكم الذي صدر في مدينة فوزهو بشرقي الصين جزء من نزاع عالمي حول براءات الاختراع بين الشركتين الأمريكيتين يتضمن عشرات الدعاوى القضائية في عدد من الدول.
وتتعلق الخروقات بتغيير حجم الصور الفوتوغرافية والقدرة على استخدام الشاشة التي تعمل باللمس لإدارة التطبيقات.
وطعنت شركة آبل ضد الحكم ولا تزال جميع هواتفها معروضة للبيع في الصين.
إيران تؤكد إجراء تجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى
أكدت إيران أنها أجرت مؤخرا تجربة لصاروخ متوسط المدى كجزء من برنامجها الذي تعارضه الدول الغربية.
وقال الجيش الإيراني إن الاختبار كان مهما لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أدان في وقت سابق ما قال إنه تجربة لاطلاق صاروخ إيراني قادر على حمل رؤوس حربية متعددة.
ودأبت واشنطن على تأكيد تصميمها على كبح ما تصفه ببرنامج إيران لصنع الصواريخ، وهو أحد الأسباب التي دفعت الأمريكيين إلى فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران.
الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها إلى القدس
أبلغت الجامعة العربية الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رسالة بأن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.
وذكر دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن هويته أن من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في برازيليا اليوم لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل اتباعا لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.
وجاء في الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وجرى تسليمها لوزارة الخارجية البرازيلية أن القرار الخاص بنقل السفارة هو قرار سيادي لأي دولة.
ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي العربي قوله "العالم العربي لديه احترام كبير للبرازيل ونريد ألا نحافظ على العلاقات فحسب وإنما نحسنها وننوعها. لكن نية نقل السفارة إلى القدس قد تضر بها".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
محكمة تأمر شركة آبل بالتوقف عن بيع هواتف آيفون قديمة
أمرت محكمة صينية شركة آبل بالتوقف عن بيع بعض الطرازات القديمة من هاتف آيفون بسبب خروقات في حقوق براءات الاختراع المتعلقة بالشركة المصنعة للمعالجات كوالكوم.
والحكم الذي صدر في مدينة فوزهو بشرقي الصين جزء من نزاع عالمي حول براءات الاختراع بين الشركتين الأمريكيتين يتضمن عشرات الدعاوى القضائية في عدد من الدول.
وتتعلق الخروقات بتغيير حجم الصور الفوتوغرافية والقدرة على استخدام الشاشة التي تعمل باللمس لإدارة التطبيقات.
وطعنت شركة آبل ضد الحكم ولا تزال جميع هواتفها معروضة للبيع في الصين.
إيران تؤكد إجراء تجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى
أكدت إيران أنها أجرت مؤخرا تجربة لصاروخ متوسط المدى كجزء من برنامجها الذي تعارضه الدول الغربية.
وقال الجيش الإيراني إن الاختبار كان مهما لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أدان في وقت سابق ما قال إنه تجربة لاطلاق صاروخ إيراني قادر على حمل رؤوس حربية متعددة.
ودأبت واشنطن على تأكيد تصميمها على كبح ما تصفه ببرنامج إيران لصنع الصواريخ، وهو أحد الأسباب التي دفعت الأمريكيين إلى فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران.
الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها إلى القدس
أبلغت الجامعة العربية الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رسالة بأن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.
وذكر دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن هويته أن من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في برازيليا اليوم لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل اتباعا لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.
وجاء في الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وجرى تسليمها لوزارة الخارجية البرازيلية أن القرار الخاص بنقل السفارة هو قرار سيادي لأي دولة.
ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي العربي قوله "العالم العربي لديه احترام كبير للبرازيل ونريد ألا نحافظ على العلاقات فحسب وإنما نحسنها وننوعها. لكن نية نقل السفارة إلى القدس قد تضر بها".