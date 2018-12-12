ترامب يدعم محمد بن سلمان ويقول إنه زعيم السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز للأنباء إنه يدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية الذي يفيد بأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ورفض ترامب التعليق على ما إذا كان الأمير محمد متورطا في القتل، وقال "هو زعيم السعودية. وهي حليف جيد للغاية".

وأضاف ترامب أن محمد بن سلمان "متمكن من السلطة" في السعودية.