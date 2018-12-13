الأمين العام للأمم المتحدة ينضم للمحادثات اليمنية في السويد، وحكاية الراهب الذي قتله فهد تحت الشجرة

قالت السلطات الأسترالية إنها ضبطت رجلا في مطار أسترالي عقب وصوله من اندونيسيا وبحوزته سنجابان حيان كان يحاول تهريبهما.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الرجل قد يواجه اتهامات جنائية حيث تفرض أستراليا قوانين صارمة تتعلق بالحجر الصحي.

وأضافت أن السنجابين تم تهريبهما من جزيرة بالي الإندونيسية والتي تبعد 6 ساعات بالطائرة عن أستراليا.