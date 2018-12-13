الأمين العام للأمم المتحدة ينضم للمحادثات اليمنية في السويد، وحكاية الراهب الذي قتله فهد تحت الشجرة

قال\nمسؤول هندي إن راهبا بوذيا كان يمارس التأمل في غابات ولاية مهاراشترا الهندية لقي\nحتفه في هجوم لأحد الفهود. وأضاف\nالمسؤول قائلا لوكالة PTI للأنباء إن الراهب\nراهول والكي "كان يتأمل تحت شجرة" في غابة تادوبا وهي محمية للنمور. وينتمي والكي لمعبد بوذي في الغابة ولكنه سار بعيدا عن المعبد\nليمارس التأمل. وقال مسؤولو الغابة إنهم حذروا الراهب من السير بعيدا.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
حكاية الراهب الذي قتله فهد تحت الشجرة
قال مسؤول هندي إن راهبا بوذيا كان يمارس التأمل في غابات ولاية مهاراشترا الهندية لقي حتفه في هجوم لأحد الفهود.
وأضاف المسؤول قائلا لوكالة PTI للأنباء إن الراهب راهول والكي "كان يتأمل تحت شجرة" في غابة تادوبا وهي محمية للنمور.
وينتمي والكي لمعبد بوذي في الغابة ولكنه سار بعيدا عن المعبد ليمارس التأمل. وقال مسؤولو الغابة إنهم حذروا الراهب من السير بعيدا.
ضبط مهرب السناجب في أستراليا
قالت السلطات الأسترالية إنها ضبطت رجلا في مطار أسترالي عقب وصوله من اندونيسيا وبحوزته سنجابان حيان كان يحاول تهريبهما.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الرجل قد يواجه اتهامات جنائية حيث تفرض أستراليا قوانين صارمة تتعلق بالحجر الصحي.
وأضافت أن السنجابين تم تهريبهما من جزيرة بالي الإندونيسية والتي تبعد 6 ساعات بالطائرة عن أستراليا.
هيلاري كلينتون تحضر زفاف ابنة أغنى رجل في الهند
حضر عدد كبير من نجوم بوليوود ومرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون حفل زفاف إيشا أمباني، البالغة من العمر 27 عاما وهي ابنة أغنى رجل في الهند، الذي أقيم بمدينة مومباي.
وشملت قائمة المدعوين الممثلة بريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس، اللذين تزوجا حديثا، وممثل بوليوود أمير خان ولاعب الكريكت ساتشين تندولكار.
ويذكر أن موكيش أمباني والد إيشا هو رئيس شركة ريليانس الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 43 مليار دولار.
مقتل وإصابة العشرات في حادث قطار بتركيا
قتل تسعة اشخاص على الأقل وأصيب حوالي خمسين جراء اصطدام قطار سريع بجسر في العاصمة التركية أنقرة.
ووقع الحادث عندما خرج القطار عن مساره عقب انطلاقه من المحطة المركزية في أنقرة متجها الى ولاية قونية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وأسفر الحادث عن انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار، فيما انقلبت عربات أخرى.
وسارعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث ، حيث بدأت بمعالجة المصابين.
أمين عام الأمم المتحدة ينضم لمحادثات اليمن
ينضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين في اليمن في يومها الأخير بعد أن تمخضت حتى الآن عن اتفاقات لفتح مطار صنعاء واستئناف صادرات النفط.
وتنتهي اليوم في السويد أول جولة محادثات تعقد منذ عامين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمسلحين الحوثيين.
وكان الطرفان قد وافقا على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون للرحلات الداخلية.