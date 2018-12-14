قلب متروك في طائرة في الولايات المتحدة

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية من طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من بلدة هجين في شرقي البلاد، آخر معقل للتنظيم المتشدد في المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره في مدينة كوفنتري البريطانية إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت البلدة الواقعة في شرقي محافظة دير الزور قرب الحدود مع العراق بعد معارك ضارية استمرت لأسابيع.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد قوات سوريا الديمقراطية بأنه لا يزال في تلك المنطقة 5000 مقاتل في منطقة تشمل هجين وإنهم قرروا القتال حتى الموت.

ويشمل هذا العدد نحو ألفي مقاتل أجنبي، معظمهم عرب وأوروبيون إلى جانب عائلاتهم.