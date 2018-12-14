قلب متروك في طائرة في الولايات المتحدة

أردوغان يطالب أمريكا بإخراج الأكراد من منبج السورية
الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا على مناطق الضفة الغربية
استدعاء رئيس المالديف السابق للتحقيق
تراجع امتلاك الأوروبيين للسيارات
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تراجع امتلاك الأوروبيين للسيارات
شهدت أوروبا انخفاضا حادا في عدد السيارات المباعة في القارة.
وأظهرت بيانات تراجع أعداد السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للتجارة الحرة بنسبة تزيد عن ثمانية بالمائة خلال عام 2018.
وتصدرت القائمة شركة رينو التي انخفضت مبيعاتها بأكثر من 16 بالمائة.
مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية "قرروا القتال حتى الموت" شرقي سوريا
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية من طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من بلدة هجين في شرقي البلاد، آخر معقل للتنظيم المتشدد في المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره في مدينة كوفنتري البريطانية إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت البلدة الواقعة في شرقي محافظة دير الزور قرب الحدود مع العراق بعد معارك ضارية استمرت لأسابيع.
ونقلت وكالة رويترز عن قائد قوات سوريا الديمقراطية بأنه لا يزال في تلك المنطقة 5000 مقاتل في منطقة تشمل هجين وإنهم قرروا القتال حتى الموت.
ويشمل هذا العدد نحو ألفي مقاتل أجنبي، معظمهم عرب وأوروبيون إلى جانب عائلاتهم.
استدعاء رئيس المالديف السابق للتحقيق
استدعت الشرطة في جزر المالديف الرئيس السابق عبد الله يمين لاستجوابه في إطار التحقيقات التي تجريها في الصفقات التي عقدها خلال فترة ولايته، وكثير منها يتعلق بمشاريع البنى التحتية التي تنفذها الصين.
وقال متحدث باسم يمين إنه طلب منه الحضور في مقر الشرطة في العاصمة ماليه غدا السبت.
ويتهم المعارضون يمين بأنه خصّ نفسه بمبالغ من الأموال المخصصة لتمويل مشاريع تنفذها شركات صينية.
وينفي يمين تلك التهم وقال إنه اقترض المال لتعزيز النمو الاقتصادي.
الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا على مناطق الضفة الغربية
يواصل الجيش الإسرائيلي فرض طوق أمني على المدن والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.
واعتقل الجيش الإسرائيلي ليلة أمس عشرات الفلسطينيين من مدن مختلفة يقول إنهم تابعون لحركة حماس.
وفي رام الله أصيب جندي إسراىيلي بجروح خطيرة بعد رشقه بحجر من مسافة قريبة القاه شاب فلسطيني ولاذ بالفرار.
كما قتل رجل أعمال فلسطيني في البيرة بدعوى محاولته دهس جنود اقتحموا المدينة.
وهاجم مستوطنون عشرات الحافلات الفلسطينية وألقوا الحجارة عليها بينما كانت تمر في الشوارع الالتفافية في الضفة الغربية.
أردوغان يطالب أمريكا بإخراج الأكراد من منبج السورية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "إذا لم يُخرج الأمريكيون وحدات الحماية الكردية من منطقة منبج، فستُخرجهم تركيا منها".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان بالمؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، بقصر دولمة باهجة في إسطنبول.
وأكد أن "تركيا خسرت ما يكفي من الوقت حيال التدخل في مستنقع الإرهاب شرقي نهر الفرات بسوريا، ولن نتحمل تأخير يوم واحد".
وأضاف الرئيس التركي: "مصممون أيضا على إرساء السلام والأمن في المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات بسوريا".
وأشار إلى أن "الأمريكيين يريدون تشتيت انتباهنا عبر حكاية منبج، ويحاولون تقويض عزيمتنا".
قلب متروك في طائرة في الولايات المتحدة
قالت شركة ساوثويست إيرلاينز في الولايات المتحدة إن إحدى طائراتها اضطرت إلى العودة لأن قلب إنسان وجد متروكا على متن الطائرة.
وتم نقل هذا القلب جواً إلى مدينة سياتل، حيث كان من المقرر استراداد صمام لاستخدامه في المستقبل.
ولكن لم يتم انزال القلب في سياتل ولم يطلبه أحد ولم يلاحظ أحد ذلك إلا بعد أن كانت الطائرة قد قطعت منتصف الطريق إلى مدينة دالاس في المرحلة التالية من رحلتها.
وقالت ديانا سانتا من خدمة سييرا دونور للتبرع بالأعضاء التي نظمت الشحنة إن أهم شيء هو أن لا أحد كان ينتظر القلب.
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تراجع امتلاك الأوروبيين للسيارات
شهدت أوروبا انخفاضا حادا في عدد السيارات المباعة في القارة.
وأظهرت بيانات تراجع أعداد السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للتجارة الحرة بنسبة تزيد عن ثمانية بالمائة خلال عام 2018.
وتصدرت القائمة شركة رينو التي انخفضت مبيعاتها بأكثر من 16 بالمائة.
مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية "قرروا القتال حتى الموت" شرقي سوريا
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية من طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من بلدة هجين في شرقي البلاد، آخر معقل للتنظيم المتشدد في المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره في مدينة كوفنتري البريطانية إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت البلدة الواقعة في شرقي محافظة دير الزور قرب الحدود مع العراق بعد معارك ضارية استمرت لأسابيع.
ونقلت وكالة رويترز عن قائد قوات سوريا الديمقراطية بأنه لا يزال في تلك المنطقة 5000 مقاتل في منطقة تشمل هجين وإنهم قرروا القتال حتى الموت.
ويشمل هذا العدد نحو ألفي مقاتل أجنبي، معظمهم عرب وأوروبيون إلى جانب عائلاتهم.
استدعاء رئيس المالديف السابق للتحقيق
استدعت الشرطة في جزر المالديف الرئيس السابق عبد الله يمين لاستجوابه في إطار التحقيقات التي تجريها في الصفقات التي عقدها خلال فترة ولايته، وكثير منها يتعلق بمشاريع البنى التحتية التي تنفذها الصين.
وقال متحدث باسم يمين إنه طلب منه الحضور في مقر الشرطة في العاصمة ماليه غدا السبت.
ويتهم المعارضون يمين بأنه خصّ نفسه بمبالغ من الأموال المخصصة لتمويل مشاريع تنفذها شركات صينية.
وينفي يمين تلك التهم وقال إنه اقترض المال لتعزيز النمو الاقتصادي.
الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا على مناطق الضفة الغربية
يواصل الجيش الإسرائيلي فرض طوق أمني على المدن والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.
واعتقل الجيش الإسرائيلي ليلة أمس عشرات الفلسطينيين من مدن مختلفة يقول إنهم تابعون لحركة حماس.
وفي رام الله أصيب جندي إسراىيلي بجروح خطيرة بعد رشقه بحجر من مسافة قريبة القاه شاب فلسطيني ولاذ بالفرار.
كما قتل رجل أعمال فلسطيني في البيرة بدعوى محاولته دهس جنود اقتحموا المدينة.
وهاجم مستوطنون عشرات الحافلات الفلسطينية وألقوا الحجارة عليها بينما كانت تمر في الشوارع الالتفافية في الضفة الغربية.
أردوغان يطالب أمريكا بإخراج الأكراد من منبج السورية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "إذا لم يُخرج الأمريكيون وحدات الحماية الكردية من منطقة منبج، فستُخرجهم تركيا منها".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان بالمؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، بقصر دولمة باهجة في إسطنبول.
وأكد أن "تركيا خسرت ما يكفي من الوقت حيال التدخل في مستنقع الإرهاب شرقي نهر الفرات بسوريا، ولن نتحمل تأخير يوم واحد".
وأضاف الرئيس التركي: "مصممون أيضا على إرساء السلام والأمن في المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات بسوريا".
وأشار إلى أن "الأمريكيين يريدون تشتيت انتباهنا عبر حكاية منبج، ويحاولون تقويض عزيمتنا".
قلب متروك في طائرة في الولايات المتحدة
قالت شركة ساوثويست إيرلاينز في الولايات المتحدة إن إحدى طائراتها اضطرت إلى العودة لأن قلب إنسان وجد متروكا على متن الطائرة.
وتم نقل هذا القلب جواً إلى مدينة سياتل، حيث كان من المقرر استراداد صمام لاستخدامه في المستقبل.
ولكن لم يتم انزال القلب في سياتل ولم يطلبه أحد ولم يلاحظ أحد ذلك إلا بعد أن كانت الطائرة قد قطعت منتصف الطريق إلى مدينة دالاس في المرحلة التالية من رحلتها.
وقالت ديانا سانتا من خدمة سييرا دونور للتبرع بالأعضاء التي نظمت الشحنة إن أهم شيء هو أن لا أحد كان ينتظر القلب.