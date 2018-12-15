قطر: مجلس التعاون الخليجي "بلا حول ولا قوة"

تقرع اليوم أجراس كنيسة في الفلبين كانت استولت عليها القوات الأمريكية منذ أكثر من قرن من الزمن.

ويمثل ذلك نهاية حملة طويلة من أجل استعادة أجراس بالانجيجا الثلاثة.

وحظيت هذه الحملة بدعم من رؤساء الفلبين وكذلك من الكنيسة الكاثوليكية والمؤرخين.

وكانت استخدمت هذه الأجراس لإعلان بداية هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المحتلة في عام 1901.

وثأرت القوات الأمريكية بذبح العديد من سكان المدينة وأخذت الأجراس.

وكانت تلك الأجراس معروضة في القواعد العسكرية الأمريكية في وايومنغ وكوريا الجنوبية.

ويحضر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حفل استعادة الأجراس.