قطر: مجلس التعاون الخليجي "بلا حول ولا قوة"
ملخص
- قطر: مجلس التعاون الخليجي "بلا حول ولا قوة"
- الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر لحل الأزمة الخليجية
- قطر تشيد بدور أمير الكويت في تهدئة الموقف في الخلاف مع الدول الخليجية
- فرنسا تنشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة تحسبا للمظاهرات
- الجيش الإسرائيلي يفجر منزلاً لمعتقل فلسطيني في مخيم الأمعري بالضفة الغربية
- البيت الأبيض يقر استمرار قانون أوباما كير
- الفلبين تستعيد أجراس كنيسة سرقتها القوات الأمريكية قبل قرن من الزمن
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الفلبين تستعيد أجراس كنيسة سرقتها القوات الأمريكية قبل قرن من الزمن
تقرع اليوم أجراس كنيسة في الفلبين كانت استولت عليها القوات الأمريكية منذ أكثر من قرن من الزمن.
ويمثل ذلك نهاية حملة طويلة من أجل استعادة أجراس بالانجيجا الثلاثة.
وحظيت هذه الحملة بدعم من رؤساء الفلبين وكذلك من الكنيسة الكاثوليكية والمؤرخين.
وكانت استخدمت هذه الأجراس لإعلان بداية هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المحتلة في عام 1901.
وثأرت القوات الأمريكية بذبح العديد من سكان المدينة وأخذت الأجراس.
وكانت تلك الأجراس معروضة في القواعد العسكرية الأمريكية في وايومنغ وكوريا الجنوبية.
ويحضر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حفل استعادة الأجراس.
استقالة رئيس وزراء سيرلانكا
استقال رئيس وزراء سيرلانكا ماهيندا راجاباكسا من منصبه بعد فشل في الحصول على أغلبية الأصوات في البرلمان الأمر الذي سيدخل البلاد في أزمة سياسية حسب مراقبين.
ويعتبر معارضو رئيس الوزراء المستقيل الذي كان قد شغل منصب رئيس البلاد أنه لا يملك الحق في الاستقالة لأنه أقيل بالفعل من منصبه الشهر الماضي من قبل رئيس البلاد مايثريبالا سيريسنا الذي كان قد عيّنه رئيسا للحكومة قبل شهرين ليخلف رانيل ويكريميسينغ.
البيت الأبيض يقر استمرار قانون أوباما كير
قال البيت الأبيض إن قانون الرعاية الصحية الذي يقدّم العلاج للأميركيين بأسعار معقولة والمعروف باسم أوباما كير Obamacare ، سيستمر العمل به على الرغم من صدور حكم قضائي باعتبار أن جزءا منه مخالف للدستور.
وأضاف البيت الأبيض في بيان أن القانون لن يُلغى حتى يتم الاستماع إلى الاستئناف في المحكمة العليا.
وكان قاض اتحادي في ولاية تكساس قد قال إن قانون أوباما كير Obamacare قد أصبح لاغيا بعد إدخال تغييرات العام الماضي على قانون الضرائب، وهو حكم رحب به الرئيس دونالد ترامب.
وأعلنت ولايات عدة على رأسها كاليفورنيا أنها ستستأنف هذا الحكم أمام المحكمة العليا، التي كانت قد أيدت في السابق أوباما كير Obamacare .
الجيش الإسرائيلي يفجر منزلاً لمعتقل فلسطيني في مخيم الأمعري بالضفة الغربية
فجر الجيش الإسرائيلي منزلاً لمعتقل فلسطيني في مخيم الأمعري بالضفة الغربية، إثر اتهام المعتقل برشق جندي إسرائيلي بالحجارة قبل شهور مما أدى لمقتل الجندي.
وكانت أنباء قد تحدثت عن إصابة عدد من الفلسطينيين في مواجهات وقعت فجر اليوم مع الجيش الإسرائيلي في محيط المخيم، خلال عملية حصار المنزل.
وكانت الضفة الغربية قد شهدت أمس مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة، بعد حملة اعتقالات طالت ما يصل إلى مئة فلسطيني، حسب مصادر محلية.
فرنسا تنشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة تحسبا للمظاهرات
نشرت السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في جميع أنحاء البلاد، في إطار تحضيراتها لمواجهة أحدث موجة من مظاهرات حركة السترات الصفراء.
وقد خرجت المظاهرات عن السيطرة في باريس، التي طالتها أعمال الشغب الأكثر خطورة من نوعها منذ عقود خلال عدد من عطلات نهاية الأسبوع.
وتظهر المؤشرات حتى الآن أن أعداداً أقل من الناس سينضمون إلى المظاهرات هذا الأسبوع.
وكانت الحكومة قد دعت الحركة إلى عدم تنظيم تظاهرات اليوم.
قطر تشيد بدور أمير الكويت في تهدئة الموقف في الخلاف مع الدول الخليجية
قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر إن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة الخليجية وإحياء مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف "يلعب الأمير (أمير الكويت) دورا قياديا كبيرا في تهدئة الموقف وهو أمر تقدره قطر بشدة. ما زلنا نعول على دور الكويت ودول المنطقة لإعادة لم الشمل".
وتابع مشيرا إلى مجلس التعاون الخليجي "نعتقد أننا أكثر أهمية كتكتل لهذه الدول لا كفرقاء متشرذمين".
الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر لحل الأزمة الخليجية
قال وزير خارجية رومانيا تيودور فيوريل ميليشكانو في كلمة خلال منتدى الدوحة السنوي إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد في حل الأزمة الخليجية.
وستتولى رومانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي بدءا من يناير/ كانون الثاني ولمدة ستة أشهر.
قطر: مجلس التعاون الخليجي "بلا حول ولا قوة"
قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحالفات الإقليمية بحاجة لإعادة تشكيل وإن الأمر يتطلب وضع مبادئ جديدة للإدارة.
وأضاف في كلمة خلال منتدى قطر السنوي إن مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام "بلا حول ولا قوة".
وتفرض السعودية وحلفاء لها مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر بتهمة التقارب مع إيران وبدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.