غارات جوية واشتباكات في اليمن رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

اعترف كريستيانو رونالدو بمعاناة يوفنتوس في قمة تورينو أمام جاره لكنه يعتقد أن الفوز 1-صفر كان مستحقا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو الهدف من ركلة جزاء في شباك تورينو ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.

وقال رونالدو "كانت مباراة معقدة وكنا نلعب على ملعب صعب وأمام منافس صعب".

وأضاف رونالدو "أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع وحققنا فوزا مستحقا".