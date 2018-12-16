غارات جوية واشتباكات في اليمن رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
ملخص
- غارات جوية واشتباكات في اليمن رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
- تركيا تتجاهل العراق وتستمر في قصف حزب العمال الكردستاني
- الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من شن هجوم على الأكراد في سوريا
- تورينو ضد يوفنتوس: رونالدو يقول إن فريقه يستحق الفوز
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تورينو ضد يوفنتوس: رونالدو يقول إن فريقه يستحق الفوز
اعترف كريستيانو رونالدو بمعاناة يوفنتوس في قمة تورينو أمام جاره لكنه يعتقد أن الفوز 1-صفر كان مستحقا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وسجل رونالدو الهدف من ركلة جزاء في شباك تورينو ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.
وقال رونالدو "كانت مباراة معقدة وكنا نلعب على ملعب صعب وأمام منافس صعب".
وأضاف رونالدو "أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع وحققنا فوزا مستحقا".
الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من شن هجوم على الأكراد في سوريا
قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد يتوقع من السلطات التركية أن تمتنع عن إتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد تنسف جهود التحالف ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وتهدد بتعميق حالة عدم الاستقرار في سوريا.
ويأتي هذا بعد إعلان تركيا نيتها شن هجوم جديد ضد الفصائل الكردية في سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن قرب إطلاق عملية ثالثة ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا.
تركيا تتجاهل العراق وتستمر في قصف حزب العمال الكردستاني
قال الجيش التركي إن طائراته قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق.
وبذلك تجاهلت أنقرة احتجاجات بغداد التي قالت إن الضربات الجوية التركية تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.
وكانت السلطات العراقية قد استدعت السفير التركي في بغداد يوم الجمعة بعد أن قالت أنقرة إنها قتلت ثمانية مسلحين من حزب العمال الكردستاني.
غارات جوية واشتباكات في اليمن رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
أفادت تقارير واردة من مدينة الحديدة في اليمن بوقوع غارات جوية واشتباكات في منطقة الميناء بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمسلحين الحوثيين.
وقالت مصادر في الحكومة اليمنية إن 29 مقاتلاً على الأقل معظمهم من الحوثيين قتلوا ليلة السبت.
لكن ليزا غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة قد قالت لبي بي سي إنها لا تزال تأمل بأن يسفر اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في محادثات السويد عن نتائج.