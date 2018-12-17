كندا تبحث عن مخرج لصفقة سلاح ضخمة مع السعودية

Getty Images Copyright: Getty Images كاتريونا غراي Image caption: كاتريونا غراي

فازت الفلبينية كاتريونا غراي بلقب ملكة جمال الكون لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.

وتبلغ غراي من العمر 24 عاما وأشارت خلال المسابقة إلى أن العمل في أحد الأحياء الفقيرة في مانيلا علمها كيف تجد الجمال في مواقف صعبة.

وحصلت تامارين غرين ( 24 ) ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون ثم ستيفاني غوتيريز ملكة جمال فنزويلا (19 عاما) على لقب الوصيفة الثانية.

ودخلت ملكة جمال إسبانيا أنجيلا بونسي (27 عاما) التاريخ بصفتها أول متسابقة من المتحولين جنسيا في المنافسة الدولية التي تقام منذ 66 عاما.

وقال سالفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي إن فوز غراي سيضع البلاد على خريطة العالم "لجمالها ورقيها".