الرئيس السوداني أول زعيم عربي يزور سوريا منذ بدء الاحتجاجات عام 2011
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فلبينية تفوز بلقب ملكة جمال الكون
فازت الفلبينية كاتريونا غراي بلقب ملكة جمال الكون لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.
وتبلغ غراي من العمر 24 عاما وأشارت خلال المسابقة إلى أن العمل في أحد الأحياء الفقيرة في مانيلا علمها كيف تجد الجمال في مواقف صعبة.
وحصلت تامارين غرين ( 24 ) ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون ثم ستيفاني غوتيريز ملكة جمال فنزويلا (19 عاما) على لقب الوصيفة الثانية.
ودخلت ملكة جمال إسبانيا أنجيلا بونسي (27 عاما) التاريخ بصفتها أول متسابقة من المتحولين جنسيا في المنافسة الدولية التي تقام منذ 66 عاما.
وقال سالفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي إن فوز غراي سيضع البلاد على خريطة العالم "لجمالها ورقيها".
الرئيس السوداني أول زعيم عربي يزور سوريا منذ بدء الاحتجاجات عام 2011
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وصل إلى العاصمة السورية دمشق يوم أمس.
وتعد هذه أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري عام 2011.
وأظهرت صور رسمية الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله للبشير في المطار.
الجيش الأمريكي ينفذ ست ضربات جوية في الصومال
قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ست ضربات جوية خلال اليومين الماضيين في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر بوسط جنوب الصومال مما أسفر عن مقتل 62 متشددا.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان "نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".
كندا تبحث عن مخرج لصفقة سلاح ضخمة مع السعودية
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حكومته تبحث عن مخرج لصفقة سلاح تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية.
وتشمل الصفقة قيام وحدة جنرال دايناميكس بتصدير عربات مدرعة للسعودية.
وأضاف ترودو في مقابلة مع قناة سي تي في "نناقش أذون التصدير في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة لعدم تصدير هذه المركبات للسعودية".
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فلبينية تفوز بلقب ملكة جمال الكون
فازت الفلبينية كاتريونا غراي بلقب ملكة جمال الكون لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.
وتبلغ غراي من العمر 24 عاما وأشارت خلال المسابقة إلى أن العمل في أحد الأحياء الفقيرة في مانيلا علمها كيف تجد الجمال في مواقف صعبة.
وحصلت تامارين غرين ( 24 ) ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون ثم ستيفاني غوتيريز ملكة جمال فنزويلا (19 عاما) على لقب الوصيفة الثانية.
ودخلت ملكة جمال إسبانيا أنجيلا بونسي (27 عاما) التاريخ بصفتها أول متسابقة من المتحولين جنسيا في المنافسة الدولية التي تقام منذ 66 عاما.
وقال سالفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي إن فوز غراي سيضع البلاد على خريطة العالم "لجمالها ورقيها".
الرئيس السوداني أول زعيم عربي يزور سوريا منذ بدء الاحتجاجات عام 2011
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وصل إلى العاصمة السورية دمشق يوم أمس.
وتعد هذه أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري عام 2011.
وأظهرت صور رسمية الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله للبشير في المطار.
الجيش الأمريكي ينفذ ست ضربات جوية في الصومال
قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ست ضربات جوية خلال اليومين الماضيين في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر بوسط جنوب الصومال مما أسفر عن مقتل 62 متشددا.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان "نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".
كندا تبحث عن مخرج لصفقة سلاح ضخمة مع السعودية
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حكومته تبحث عن مخرج لصفقة سلاح تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية.
وتشمل الصفقة قيام وحدة جنرال دايناميكس بتصدير عربات مدرعة للسعودية.
وأضاف ترودو في مقابلة مع قناة سي تي في "نناقش أذون التصدير في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة لعدم تصدير هذه المركبات للسعودية".