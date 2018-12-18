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العثور على جثتي سائحتين في جبال في المغرب، و إسرائيل سترسل ثقافتها إلى القمر
ملخص
- العثور على جثتي سائحتين في جبال في المغرب
- أردوغان يقول إن ترامب أكثر تفهما للخطة العسكرية التركية في شرقي سوريا
- إسرائيل سترسل ثقافتها إلى القمر
- يوم آخر من المفاوضات بين طالبان والأمريكيين في الإمارات
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يوم آخر من المفاوضات بين طالبان والأمريكيين في الإمارات
أفادت مصادر في حركة طالبان الأفغانية لوكالة رويترز للأنباء بانطلاق اليوم الثاني من المحادثات بين الحركة وممثلين عن الحكومة الأمريكية بقيادة المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وتهدف المحادثات إلى الترتيب لإجراء مفاوضات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 17 عاماً.
وقد تركزت محادثات الأمس على مستقبل القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان وإمكانية توقيع وقف لإطلاق النار لمدة ستة أشهر.
إسرائيل سترسل ثقافتها إلى القمر
قال عيدو عنتيبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سبيس آي إل غير الربحية التي تقود مشروع إرسال مركبة فضائية إسرائيلية غير مأهولة إلى القمر "أوشك بناء المركبة على الانتهاء تماما وتمت تجربتها... وسوف نكون على استعدداد للسفر إلى كيب كنافيرال (فلوريدا) في أسابيع قليلة".
ويسعى الإسرائيليون إلى إرسال مركبة الفضاء إلى القمر في الشهور الأولى من 2019 وستكون المركبة التي تحمل كبسولة زمنية رقمية أول مهمة من نوعها منذ عام 2013، وإذا نجحت فستجعل إسرائيل رابع بلد يتمكن من الوصول للقمر بمركبة غير مأهولة.
وتحمل المركبة اسم بيريشيت أي "سفر التكوين" بالعبرية، وعلى متنها كبسولة رقمية تحتوي على ملفات رقمية بها رسومات أطفال وصور ومعلومات عن الثقافة الإسرائيلية وتاريخ الإنسانية.
وذكر عنتيبي "أن الكبسولة ستظل على القمر وستبقى في بيئة القمر وربما خلال 20 عاما يقود أحد ما مركبة فضاء لإعادتها".
أردوغان يقول إن ترامب أكثر تفهما للخطة العسكرية التركية في شرقي سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ربما تشن في أي وقت عملية عسكرية جديدة في سوريا.
وعبر أردوغان عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكثر تفهما من البنتاجون للخطط التركية للتحرك شرقي نهر الفرات.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه بإقليم قونية بوسط البلاد "أعلنا رسميا أننا سنبدأ عملية عسكرية شرقي الفرات".
وأضاف "ناقشنا ذلك مع السيد ترامب وكان رده إيجابيا".
العثور على جثتي سائحتين في جبال في المغرب
قالت وزارة الداخلية المغربية إنه تم العثور على جثتي سائحتين من النرويج والدنمارك يوم أمس في جبال أطلس بوسط المغرب وعلى عنقيهما آثار جروح من سكاكين.
وذكرت الوزارة في بيان أنه تم العثور على المرأتين في منطقة معزولة على الطريق إلى قمة توبقال وهي الأعلى في شمال أفريقيا.
وتوبقال هي مقصد شهير للتزلج والتسلق ويقع على بعد 82 كيلومترا جنوبي مراكش أكبر مقصد سياحي في المغرب.