العثور على جثتي سائحتين في جبال في المغرب، و إسرائيل سترسل ثقافتها إلى القمر

أفادت مصادر في حركة طالبان الأفغانية لوكالة رويترز للأنباء بانطلاق اليوم الثاني من المحادثات بين الحركة وممثلين عن الحكومة الأمريكية بقيادة المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتهدف المحادثات إلى الترتيب لإجراء مفاوضات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 17 عاماً.

وقد تركزت محادثات الأمس على مستقبل القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان وإمكانية توقيع وقف لإطلاق النار لمدة ستة أشهر.