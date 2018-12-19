مسؤولون حكوميون سعوديون يستمعون إلى شهادات ناشطات محتجزات: "صعق بالكهرباء، وإيهام بالغرق وإشراف مباشر من سعود القحطاني"

منحت السلطات الأمريكية أما يمنية لطفل يحتضر في كاليفورنيا، تأشيرة دخول لتكون بجانبه في أيامه الأخيرة. وكان طلب شيماء صويلح - التى تعيش في القاهرة - للحصول على التأشيرة للحاق بابنها البالغ من العمر عامين - قد رفض بسبب قرار إدارة ترامب منع سفر مواطني سبع دول، بينها اليمن، إلى الولايات المتحدة.

وكان والد الطفل - المولود في كاليفورنيا - قد أحضره للولايات المتحدة للعلاج متوقعا أن تلحق به والدته لاحقا.

وقد قال - خلال مؤتمر صحفي مفعم بالعاطفة يوم الاثنين - إن انضمام الأم للأسرة سيسمح لهما بالحداد بكرامة على ابنهما الذى يعاني من مرض عضال، ويتوقع رفع أجهزة الإبقاء على الحياة عنه قريبا.