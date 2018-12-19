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مسؤولون حكوميون سعوديون يستمعون إلى شهادات ناشطات محتجزات: "صعق بالكهرباء، وإيهام بالغرق وإشراف مباشر من سعود القحطاني"
ملخص
- مسؤولون حكوميون سعوديون يستمعون إلى شهادات ناشطات محجتزات: "صعق بالكهرباء، وإيهام بالغرق وإشراف مباشر من سعود القحطاني"
- السلطات الأمريكية تمنح أما يمنية تأشيرة دخول للحاق بطفلها الذى يحتضر بمستشفي في كاليفورنيا
- مانشستر يونايتد يُعين لاعبه السابق سولسكاير خلفا لمديره المقال مورينيو
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بواسطة أحمد ماهر
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مانشستر يونايتد يُعين لاعبه السابق سولسكاير خلفا لمديره المقال مورينيو
عين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاعبه السابق النرويجي أوليه غونار سولسكاير OLE GUNNAR SOLSKJAER) خلفا لمديره المقال مورينيو
حتى نهاية الموسم خلفا لمديره الفني المُقال جوزيه مورينيو.
وسيبدأ سولسكاير وهو مهاجم سابق ليونايتد عمله بشكل فوري إلى حين تعيين مدرب دائم للشياطين الحمر. واقُيل مورينيو يوم أمس الثلاثاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال أخرها كان على يد غريمه التقليدي ليفربول بثلاثة أهداف لهدف واحد على ملعب أنفيلد يوم الاحد الماضي.
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السلطات الأمريكية تمنح أما يمنية تأشيرة دخول للحاق بطفلها الذى يحتضر بمستشفي في كاليفورنيا
منحت السلطات الأمريكية أما يمنية لطفل يحتضر في كاليفورنيا، تأشيرة دخول لتكون بجانبه في أيامه الأخيرة. وكان طلب شيماء صويلح - التى تعيش في القاهرة - للحصول على التأشيرة للحاق بابنها البالغ من العمر عامين - قد رفض بسبب قرار إدارة ترامب منع سفر مواطني سبع دول، بينها اليمن، إلى الولايات المتحدة.
وكان والد الطفل - المولود في كاليفورنيا - قد أحضره للولايات المتحدة للعلاج متوقعا أن تلحق به والدته لاحقا.
وقد قال - خلال مؤتمر صحفي مفعم بالعاطفة يوم الاثنين - إن انضمام الأم للأسرة سيسمح لهما بالحداد بكرامة على ابنهما الذى يعاني من مرض عضال، ويتوقع رفع أجهزة الإبقاء على الحياة عنه قريبا.
مسؤولون حكوميون سعوديون يستمعون إلى شهادات ناشطات محتجزات: "صعق بالكهرباء، وإيهام بالغرق وإشراف مباشر من سعود القحطاني"
قال مسؤولون سعوديون حكوميون إنهم استمعوا إلى شهادات ناشطات سعوديات داخل مراكز احتجاز في إطار التحقيق في مزاعم تعرضهن إلى تعذيب وانتهاكات جنسية اثناء استجوابهن.
وقال المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن ما لا يقل عن ثمان ناشطات من أصل 18 ناشطة محتجزة تعرضن لانتهاكات جسدية وأساليب تعذيب بينها إيهام بالغرق وصعق بالكهرباء.
ومن بين المعتقلات الناشطة البارزة لجين الهذلول وسمر بدوي، شقيقة السجين السعودي المعارض رائف بدوي.
وأدلت الناشطات بشهاداتهن لمحققين في لجنة حقوقية ترفع تقاريرها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتقول ناشطات إن عمليات التعذيب تمت بإشراف مباشر من سعودالقحطاني، الذي كان مستشارا إعلاميا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل فصله من منصبه وفرض عقوبات أمريكية عليه في إطار الاشتباه بتورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وذكر محققون أتراك أن القحطاني كان يشرف على عملية قتل خاشقجي عبر سكايب.