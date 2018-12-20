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مطار غاتويك في بريطانيا: تعليق حركة الطائرات بعد تحليق طائرتين مسيرتين في محيط المدرج
ملخص
- مطار غاتويك في بريطانيا: تعليق حركة الطائرات بعد تحليق طائرتين مسيرتين في محيط المدرج
- خبير في أمن الملاحة الجوية: الاضطراب في مطار غاتويك أثر على حركة الطائرات في المطارات الدولية
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بواسطة أحمد ماهر
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ما هي القوانين الرئيسية لاستخدام الطائرات المسيرة في المملكة المتحدة؟
يحظر على مستخدمي الطائرات المسيرة (الترفيهية والاحترافية) استعمالها بالقرب من المطارات أو الطائرات أثناء تحليقها.
يجب أن تكون على مسافة 500 متر على الأقل من محيط المطار
الحد الأٌقصى للتحليق هو 400 قدما أو 123 مترا تقريبا.
خبير في أمن الملاحة الجوية: الاضطراب في مطار غاتويك أثر على حركة الطائرات في المطارات الدولية
يقول مارتين لاني، الخبير في أمن الملاحة الجوية، لبي بي سي إن تعليق حركة الطائرات في ثاني أكبر المطارات البريطانية يؤثر تباعا على المطارات الدولية حول العالم بسبب إلغاء وتحويل مسارات الرحلات المتوجهة إليه.
ويضيف إن تحليق طائرة مسيرة واحدة كفيل بإغلاق مدرج أي مطار دولي للحفاظ على سلامة المسافرين.
مطار غاتويك في بريطانيا: تعليق حركة الطائرات بعد تحليق طائرتين مسيرتين في محيط المدرج
أغلقت السلطات البريطانية المجال الجوي وحركة الطائرات في مطار غاتويك الدولي جنوب لندن، بعد رصد طائرتين مسيرتين (درونز) في محيط المدرج.
وتأثر حوالي 10 آلاف شخص بعد أن عُلقت رحلاتهم قبل أيام من عطلة عيد الميلاد، كما حولت السلطات مسار بعض الطائرات القادمة إلى باريس وأمستردام.
ويعد مطار غاتويك ثاني أكبر مطار في المملكة المتحدة بعد مطار هيثرو.