مطار غاتويك في بريطانيا: تعليق حركة الطائرات بعد تحليق طائرتين مسيرتين في محيط المدرج

يقول مارتين لاني، الخبير في أمن الملاحة الجوية، لبي بي سي إن تعليق حركة الطائرات في ثاني أكبر المطارات البريطانية يؤثر تباعا على المطارات الدولية حول العالم بسبب إلغاء وتحويل مسارات الرحلات المتوجهة إليه.

ويضيف إن تحليق طائرة مسيرة واحدة كفيل بإغلاق مدرج أي مطار دولي للحفاظ على سلامة المسافرين.