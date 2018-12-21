إعادة تشغيل ثاني أكبر مطارات المملكة المتحدة، والشرطة تبحث عن مصدر الطائرات المسيرة إلكترونيا في محيط المَدْرج

لا يزال المحققون البريطانيون يحاولون معرفة الدوافع وراء الحادثة ومصدر تشغيل عدد من تلك الطائرات بدون طيار، وإن استبعدوا شبهة الإرهاب.

وتقول الشرطة البريطانية إنها تحقق في فرضية أن يكون نشطاء مدافعون عن البيئة اختاروا تلك الطريقة التخريبية للتعبير عن غضبهم.

يذكر أنه يحظر على مستخدمي الطائرات المسيرة (الترفيهية والاحترافية) استعمالها بالقرب من المطارات أو الطائرات أثناء تحليقها، ويجب أن تكون على مسافة 500 متر على الأقل من محيط المطار، مع حد أقصى للتحليق يبلغ 400 قدم أو 123 مترا تقريبا.