تسونامي إندونيسيا و فريق المراقبة الأممي يصل إلى ميناء الحديدة اليمني

بلغت حصيلة ضحايا موجات التسونامي التي ضربت\nاندونيسسيا 222 قتيلا |إضافة إلى 800 جريح\nحسب آخر الاحصاءات الرسمية
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تسونامي إندونيسيا: 222 قتيل و800 مصاب حسب آخر الاحصاءات الرسمية
بلغت حصيلة ضحايا موجات التسونامي التي ضربت اندونيسسيا 222 قتيلا |إضافة إلى 800 جريح حسب آخر الاحصاءات الرسمية
رئيس فريق مراقبة الهدنة يصل إلى ميناء الحديدة اليوم
يتوجه رئيس فريق مراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة اليمني اليوم الى الميناء اليوم.
وكان الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت مع فريقه قد وصل نهار امس 22 ديسمبر/كانون الاول إلى العاصمة اليمينة صنعاء.
مئات القتلى والمصابين في تسونامي إندونيسيا
بلغت حصيلة ضحايا موجات تسوماني التي ضربت جزيرتي سومطرة وجاوا الاندونيسيتين 168 قتيلا اضافة الى مئات المصابين.
كما تسببت الموجات بدمار واسع في المنطقة