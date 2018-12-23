اثار التسونامي
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تسونامي إندونيسيا و فريق المراقبة الأممي يصل إلى ميناء الحديدة اليمني

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ملخص

  1. مئات المصابين والقتلى في تسونامي اندونيسيا
  2. رئيس فريق مراقبة الهدنة يصل إلى ميناء الحديدة اليوم
  3. تسونامي إندونيسيا: 222 قتيل و800 مصاب حسب آخر الاحصاءات الرسمية

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  1. تسونامي إندونيسيا: 222 قتيل و800 مصاب حسب آخر الاحصاءات الرسمية

    بلغت حصيلة ضحايا موجات التسونامي التي ضربت اندونيسسيا 222 قتيلا |إضافة إلى 800 جريح حسب آخر الاحصاءات الرسمية

  2. رئيس فريق مراقبة الهدنة يصل إلى ميناء الحديدة اليوم

    يتوجه رئيس فريق مراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة اليمني اليوم الى الميناء اليوم.

    وكان الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت مع فريقه قد وصل نهار امس 22 ديسمبر/كانون الاول إلى العاصمة اليمينة صنعاء.

    الفريق الاممي
    Copyright: Getty Images
    Image caption: الفريق الاممي

  3. مئات القتلى والمصابين في تسونامي إندونيسيا

    آثار الدمار
    Copyright: Getty Images
    Image caption: آثار الدمار

    بلغت حصيلة ضحايا موجات تسوماني التي ضربت جزيرتي سومطرة وجاوا الاندونيسيتين 168 قتيلا اضافة الى مئات المصابين.

    كما تسببت الموجات بدمار واسع في المنطقة

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