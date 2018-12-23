تسونامي إندونيسيا و فريق المراقبة الأممي يصل إلى ميناء الحديدة اليمني

يتوجه رئيس فريق مراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة اليمني اليوم الى الميناء اليوم.

وكان الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت مع فريقه قد وصل نهار امس 22 ديسمبر/كانون الاول إلى العاصمة اليمينة صنعاء.