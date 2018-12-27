تحقيقات نيسان: كارلوس غصن "منح رجل أعمال سعودي" ملايين الدولارات من أموال الشركة اليابانية

أصبح رجل أمريكي يبلغ الثالثة والثلاثين من العمر أول شخص يعبر القارة القطبية الجنوبية وحده ودون مساعدة.

كولين أوبرادي Colin O'Brady أنهى الرحلة فى ثلاثة وخمسين يوما، متقدما على الضابط بالجيش البريطاني لوى راد Louis Rudd الذى كان يسابقه عبر الجليد.

وكان الرجلان قد بدأ السباق فى الثالث من نوفمبر/تشرين ثاني لإكمال الرحلة، التى تسببت فى وفاة مغامر بريطاني قبل عامين.

وقد مر المتسابقان فى الرحلة التى تمتد لخمسة عشر كيلومترا عبر أكثر مناطق القارة برودة على الأرض وفي بعض أشد الأحوال الجوية صعوبة على الإطلاق.

إليكم صورا من حساب كولين على انستغرام: