تحقيقات نيسان: كارلوس غصن "منح رجل أعمال سعودي" ملايين الدولارات من أموال الشركة اليابانية
قال مصدران مطلعان
بشركة نيسان لرويترز إن مزاعم جديدة بوجود مخالفات مالية قدمها
مدعون في طوكيو ضد كارلوس غصن رئيس الشركة المقال تتركز حول استخدام أموال الشركة لتقديم
مدفوعات لرجل أعمال سعودي من المعتقد أنه ساعد غصن على تجاوز صعوبات مالية عام
2008.
وألقى مدعون القبض
على غصن للمرة الثالثة يوم الجمعة الماضي، متهمين إياه بخيانة الأمانة بتحميله الشركة
خسائر استثمارات شخصية تكبدها.
ما وراء الخبر
يعتقد المدعون
في نيابة طوكيو أن غصن حاول في أكتوبر تشرين الأول عام 2008 التعامل مع خسائر من المعتقد
أن قيمتها 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) تكبدها في عقد مقايضة مع بنك لم يفصح البيان
عن اسمه.
تتمحور
الاتهامات لغصن هذه المرة حول شخص ساعد في ترتيب خطاب ائتمان لصالحه وأن شركة يديرها
هذا الشخص تلقت لاحقا 14.7 مليون دولار من أموال نيسان على أربعة أقساط خلال الفترة
بين عامي 2009 و2012 وأن المدفوعات سددت لصالح غصن وذلك الشخص.
وبحسب المصدرين
المطلعين في نيسان لرويترز، فإن الشخص الذي ساعد غصن هو خالد الجفالي نائب رئيس شركة
إبراهيم الجفالي وإخوانه وهي إحدى أكبر الشركات السعودية. والجفالي أيضا عضو مجلس إدارة
مؤسسة النقد العربي السعودي.
امتنع المدعون، والجفالي، ونيسان عن
التعليق على تقرير رويترز.
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بواسطة أحمد ماهر
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حول القارة القطبية الجنوبية في 53 يوما
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كولين أوبرادي Colin O'Brady أنهى الرحلة فى ثلاثة وخمسين يوما، متقدما على الضابط بالجيش البريطاني لوى راد Louis Rudd الذى كان يسابقه عبر الجليد.
وكان الرجلان قد بدأ السباق فى الثالث من نوفمبر/تشرين ثاني لإكمال الرحلة، التى تسببت فى وفاة مغامر بريطاني قبل عامين.
وقد مر المتسابقان فى الرحلة التى تمتد لخمسة عشر كيلومترا عبر أكثر مناطق القارة برودة على الأرض وفي بعض أشد الأحوال الجوية صعوبة على الإطلاق.
إليكم صورا من حساب كولين على انستغرام:
تحقيقات نيسان: كارلوس غصن "منح رجل أعمال سعودي" ملايين الدولارات من أموال الشركة اليابانية
قال مصدران مطلعان بشركة نيسان لرويترز إن مزاعم جديدة بوجود مخالفات مالية قدمها مدعون في طوكيو ضد كارلوس غصن رئيس الشركة المقال تتركز حول استخدام أموال الشركة لتقديم مدفوعات لرجل أعمال سعودي من المعتقد أنه ساعد غصن على تجاوز صعوبات مالية عام 2008.
وألقى مدعون القبض على غصن للمرة الثالثة يوم الجمعة الماضي، متهمين إياه بخيانة الأمانة بتحميله الشركة خسائر استثمارات شخصية تكبدها.
ما وراء الخبر