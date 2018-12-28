الجيش السوري يؤكد دخوله مدينة منبج ورفع العلم السوري فيها

أعلن الجيش السوري أن وحدات من قواته دخلت إلى مدينة منبج ورفعت العلم السوري فيها.

وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الانباء السورية، إن التحرك جاء استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج.

تأتي هذه الخطوة بعدما دعت وحدات حماية الشعب الكردية الجيش السوري الى استعادة السيطرة على مدينة منبج في الريف الشرقي لحلب لحمايتها من أي هجوم تركي محتمل.