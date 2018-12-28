مباشر

الجيش السوري يؤكد دخوله مدينة منبج ورفع العلم السوري فيها

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. الجيش السوري يؤكد دخوله مدينة منبج ورفع العلم السوري فيها
  2. التحرك السوري يأتي بعد أيام من قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا
  3. روسيا: استعادة الحكومة السورية السيطرة على مدينة منبج خطوة إيجابية تسهم في عودة الاستقرار

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر

time_stated_uk

  1. عاجلالخارجية الروسية: موسكو ستستضيف قمة ثلاثية بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران

    اللقاء المرتقب سيركز على تنسيق المواقف بين الدول الثلاث بعد قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا

  2. عاجلروسيا: استعادة الحكومة السورية السيطرة على مدينة منبج خطوة إيجابية تسهم في عودة الاستقرار

  3. Post update

    • تسيطر "وحدات حماية الشعب" على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا على الحدود الجنوبية مع تركيا. وتخشى تركيا من أن يحكم الأكراد قبضتهم على الأراضي السورية وأن يشكلوا منطقة ذات حكم ذاتي على الحدود.
    • ونفذت تركيا عمليتين عسكريتين ضد الجماعة الكردية المسلحة في سوريا منذ عام 2016. وكانت العمليتان غرب نهر الفرات.
    • كان الهجوم الأول باسم "درع الفرات"، وبدأ في صيف 2016، ودام 8 أشهر، واستهدف تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد، وانتهى في مارس/ آذار 2017.
    • وشنت تركيا مطلع هذا العام عملية ثانية باسم "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين. واستمرت العملية شهرين، أخلت خلالهما القوات التركية المدينة من المسلحين الأكراد.
    a
    Copyright: Getty Images
    Image caption: تعزيزات عسكرية تركية على الحدود مع سوريا (25 ديسمبر/كانون الأول 2018)

  4. Post update

    تقع مدينة منبج غربي نهر الفرات شمالي سوريا

    .
    Copyright: .

  5. Post update

    • التحرك السوري يأتي بعد أيام من قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، البالغ قوامها 2000.
    • أعلنت تركيا بعد قرار ترامب إرجاء عملية عسكرية وشيكة كانت أعلنت عنها ضد المقاتلين الأكراد شمالي شرق الفرات (شمال سوريا).
    • تعد أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية وتصفها بأنها امتداد لحزب العامل الكردستاني، الذي يريد إقامة إقليم كردي مستقل بجنوب شرق تركيا.
    .قافلة عسكرية أمريكية على الأطراف الغربية لمنبج. (مارس/آذار 2017)
    Copyright: Getty Images
    Image caption: قافلة عسكرية أمريكية على الأطراف الغربية لمنبج. (مارس/آذار 2017)

  6. عاجلالجيش السوري يؤكد دخوله مدينة منبج ورفع العلم السوري فيها

    أعلن الجيش السوري أن وحدات من قواته دخلت إلى مدينة منبج ورفعت العلم السوري فيها.

    وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الانباء السورية، إن التحرك جاء استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج.

    تأتي هذه الخطوة بعدما دعت وحدات حماية الشعب الكردية الجيش السوري الى استعادة السيطرة على مدينة منبج في الريف الشرقي لحلب لحمايتها من أي هجوم تركي محتمل.

العودة إلى أعلى