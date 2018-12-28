مباشر
الجيش السوري يؤكد دخوله مدينة منبج ورفع العلم السوري فيها
ملخص
- الجيش السوري يؤكد دخوله مدينة منبج ورفع العلم السوري فيها
- التحرك السوري يأتي بعد أيام من قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا
- روسيا: استعادة الحكومة السورية السيطرة على مدينة منبج خطوة إيجابية تسهم في عودة الاستقرار
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
عاجلالخارجية الروسية: موسكو ستستضيف قمة ثلاثية بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران
اللقاء المرتقب سيركز على تنسيق المواقف بين الدول الثلاث بعد قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا
عاجلروسيا: استعادة الحكومة السورية السيطرة على مدينة منبج خطوة إيجابية تسهم في عودة الاستقرار
Post update
Post update
تقع مدينة منبج غربي نهر الفرات شمالي سوريا
Post update
عاجلالجيش السوري يؤكد دخوله مدينة منبج ورفع العلم السوري فيها
أعلن الجيش السوري أن وحدات من قواته دخلت إلى مدينة منبج ورفعت العلم السوري فيها.
وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الانباء السورية، إن التحرك جاء استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج.
تأتي هذه الخطوة بعدما دعت وحدات حماية الشعب الكردية الجيش السوري الى استعادة السيطرة على مدينة منبج في الريف الشرقي لحلب لحمايتها من أي هجوم تركي محتمل.