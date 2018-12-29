أعلنت وزارة الداخلية\nالمصرية أن قوات الامن قتلت 40 ممن وصفتهم بالإرهابيين في مداهمات أمنية وتبادل\nلإطلاق النار في محافظتي الجيزة و شمال سيناء. يأتي ذلك بعد\nساعات من تفجير استهدف حافلة سياحية بالقرب من منطقة الأهرامات في الجيزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري، وأصيب عشرة\nآخرون على الأقل.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
انفجار الهرم: الأمن المصري يعلن عن مقتل 40 شخصا في مداهمات بالجيزة وسيناء
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الامن قتلت 40 ممن وصفتهم بالإرهابيين في مداهمات أمنية وتبادل لإطلاق النار في محافظتي الجيزة و شمال سيناء.
يأتي ذلك بعد ساعات من تفجير استهدف حافلة سياحية بالقرب من منطقة الأهرامات في الجيزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري، وأصيب عشرة آخرون على الأقل.
وفد تركي يبحث في موسكو اليوم التطورات في مدينة منبج ومحيطها
يعقد وفد تركي يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات محادثات في موسكو اليوم حول تطورات الأوضاع في سوريا.
وتركز هذه المحادثات بشكل كبير حول مدينة منبج ومحيطها في الشمال السوري، في ظل هجوم تركي محتمل على مواقع الأكراد في المنطقة.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن وحدات حماية الشعب الكردية سَلّمت للجيش السوري مواقعَها في محيط المدينة فقط، وليس داخلها.
دونالد ترامب لا يعرف المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إنه لا يعرف من هو بريت ماكغورك، الذي استقال من منصبه منذ أيام احتجاجا على قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وماكغورك هو المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. وجاءت استقالته بعد يوم من استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.
وأضاف ترامب في تغريدة له أن ماكغورك عينه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015 وأنه كان سيتقاعد في فبراير/شباط المقبل لكنه استبق الأمر باستقالته.
ويعتقد ترامب أن ما يصفه بإعلام الأخبار الزائفة أعطى خبر استقالته أكبر من حجمه.