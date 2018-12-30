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يوفنتوس ضد سامبدوريا: رونالدو يتصدر هدافي الدوري الإيطالي
ملخص
- يوفنتوس ضد سامبدوريا: رونالدو يتصدر هدافي الدوري الإيطالي
- حزب إسرائيلي جديد يعارض دولة فلسطينية مستقلة
- حسينة تسعى لرئاسة وزراء بنغلاديش لمرة ثالثة
- الكونغو قد تشهد أول انتقال سلمي للسلطة
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الكونغو قد تشهد أول انتقال سلمي للسلطة
يواصل الناخبون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تأخر اجراؤها لأكثر من عامين وقد تسفر عن أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ البلاد.
وقد بدا الإقبال ضعيفاً في الساعات الأولى في العاصمة كنشاسا بسبب الأمطار الغزيرة.
وسيخلف الفائز بالانتخابات الرئيس جوزيف كابيلا الذي قضى سبعة عشر عاما في الحكم.
وقال كابيلا إن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ، لكن المعارضة أعربت عن خشيتها من وقوع أعمال تزوير لصالح المرشح ايمانويل رامازاني شاداري الذي يعد حليفا للرئيس كابيلا.
حسينة تسعى لرئاسة وزراء بنغلاديش لمرة ثالثة
بدأ الناخبون في بنغلاديش الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، حيث تسعى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لشغل المنصب للمرة الثالثة على التوالي.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من مائة مليون شخص.
وقد شددت السلطات من الإجراءات الأمنية بعد حملة انتخابية شابتها أعمال عنف واتهامات بالترهيب ضد أنصار المعارضة.
وقد قتل شخصان اليوم في اشتباكات أمام أحد مراكز الاقتراع واحد من المعارضة والآخر من النشطاء في حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه الشيخة حسينة.
حزب إسرائيلي جديد يعارض دولة فلسطينية مستقلة
أعلن عضوان يمينيان في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية تشكيل حزب سياسي جديد، في محاولة لكسب المزيد من الدعم من اليهود العلمانيين في الانتخابات المقررة في أبريل / نيسان.
وقال نفتالي بينيت وأيليت شاكيد في مؤتمر صحفي إن الحزب - الذي أطلق عليه اسم اليمين الجديد - يهدف إلى تحديد ما وصفوه بـ "شراكة حقيقية" بين الناخبين المتدينين وغير المتدينين.
وكان حزب البيت اليهودي الذي قرروا تركه قد فشل في السنوات الأخيرة في جذب الإسرائيليين العلمانيين.
وقال الوزيران إن حزب اليمين الجديد سيكون له سياسات متشددة على قدم المساواة، بما في ذلك المعارضة لدولة فلسطينية مستقلة.
يوفنتوس ضد سامبدوريا: رونالدو يتصدر هدافي الدوري الإيطالي
أحرز كريستيانو رونالدو هدفين خلال المباراة التي جمعت فريقه يوفنتوس في مواجهة سامبدوريا التي انتهت بنتيجة 2-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح رونالدو التسجيل بعد دقيقتين عندما تلقى تمريرة من باولو ديبالا قبل أن ينطلق إلى داخل الملعب ويسدد كرة منخفضة في الشباك.
وسجل رونالدو الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء انتظر أكثر من دقيقتين لينفذها بسبب مراجعة الواقعة على الشاشة من قبل حكم الفيديو.
ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي.
ووصل يوفنتوس المتصدر إلى منتصف الموسم ورصيده 53 نقطة من 57 ممكنة، وهو رقم قياسي في موسم مكون من 20 فريقا بالدوري الإيطالي.