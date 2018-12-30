يوفنتوس ضد سامبدوريا: رونالدو يتصدر هدافي الدوري الإيطالي

يواصل الناخبون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تأخر اجراؤها لأكثر من عامين وقد تسفر عن أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ البلاد.

وقد بدا الإقبال ضعيفاً في الساعات الأولى في العاصمة كنشاسا بسبب الأمطار الغزيرة.

وسيخلف الفائز بالانتخابات الرئيس جوزيف كابيلا الذي قضى سبعة عشر عاما في الحكم.

وقال كابيلا إن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ، لكن المعارضة أعربت عن خشيتها من وقوع أعمال تزوير لصالح المرشح ايمانويل رامازاني شاداري الذي يعد حليفا للرئيس كابيلا.