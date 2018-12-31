روسيا تعتقل أمريكيا للاشتباه في تجسسه

قال مسؤولون إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأمريكية افترس عاملة تبلغ من العمر 22 عاما قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرضت للهجوم.

وقال مركز (كونسيرفاتورز سنتر) إن أحد الأسود في المركز "خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنطقة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة".