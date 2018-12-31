قالت محطة اساهي التلفزيونية اليابانية إن محكمة طوكيو الجزئية جددت حبس رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن عشرة أيام. ويواجه غضن اتهامات بجعل شركة نيسان لصناعة السيارات تتحمل خسائر استثمار شخصي بلغ حجمها 16.8 مليون دولار. وسيبقى غصن في مركز الاحتجاز الرئيسي بطوكيو بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
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تجديد حبس كارلوس غصن عشرة أيام في اليابان
قالت محطة اساهي التلفزيونية اليابانية إن محكمة طوكيو الجزئية جددت حبس رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن عشرة أيام.
ويواجه غضن اتهامات بجعل شركة نيسان لصناعة السيارات تتحمل خسائر استثمار شخصي بلغ حجمها 16.8 مليون دولار.
وسيبقى غصن في مركز الاحتجاز الرئيسي بطوكيو بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
أسد يفترس عاملة في مركز للحياة البرية بولاية أمريكية
قال مسؤولون إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأمريكية افترس عاملة تبلغ من العمر 22 عاما قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرضت للهجوم.
وقال مركز (كونسيرفاتورز سنتر) إن أحد الأسود في المركز "خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنطقة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة".
روسيا تعتقل أمريكيا للاشتباه في تجسسه
أفادت وسائل إعلام روسية محلية بأن جهاز الأمن الداخلي الروسي أعلن اعتقال مواطن أمريكي للاشتباه في تجسسه بالعاصمة موسكو.
وأضاف جهاز الأمن الداخلي أنه تم فتح قضية جنائية ضد الأمريكي الذي اعتقل في 28 ديسمبر كانون الأول.