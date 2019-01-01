مقتل جمال خاشقجي: قناة تركية تعرض مقطعا مسجلا تقول إنه لنقل رفاته

بثت قناة تلفزيونية تركية موالية للحكومة مقطعا مسجلا يظهر فيه رجال يحملون حقائب يفترض أنها تحتوي على رفات الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى داخل مقر إقامة قنصل بلاده العام في اسطنبول.

ويظهر في المقطع الذي بثته قناة الخبر رجالا يحملون ما تقول القناة إنها خمس حقائب ويعبرون المدخل الرئيسي للمقر الذي يقع على مسافة قريبة من القنصلية التي قتل داخلها خاشقجي.

وقال مسؤول تركي إن التقرير الإعلامي، الذي بثته صحيفة صباح الموالية للحكومة أيضا على موقعها الإلكتروني، يبدو دقيقا لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.