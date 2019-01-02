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الفيفا يدرس استضافة دول مجاورة لقطر بعض مباريات كأس العالم، و"أعظم صورة سيلفي على مر العصور"
ملخص
- امرأتان تدخلان معبدا تحت جنح الظلام لأول مرة منذ قرن
- الصومال تأمر مسؤولا رفيعا في الأمم المتحدة بمغادرة أراضيها
- عضو جمهوري بارز يشن هجوما لاذعا على ترامب
- الحكومة البريطانية أجبرت شابات على دفع تكاليف إعادتهن إلى البلاد
- "أعظم صورة سيلفي على مر العصور"
- الفيفا يدرس استضافة دول مجاورة لقطر بعض مباريات كأس العالم
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عاجلالفيفا يدرس استضافة دول مجاورة لقطر بعض مباريات كأس العالم
قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) إن الاتحاد يدرس إمكانية استضافة بعض الدول الخليجية المجاورة لقطر بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وأضاف أن الفيفا يبحث رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العام عام 2022 في قطر إلى 48 منتخبا.
"أعظم صورة سيلفي على مر العصور"
فازت سويسرا على الولايات المتحدة في مباراة الزوجي المختلط بالتنس في بطولة كأس هوبمان في مدينة بيرث الاسترالية يوم أمس.
وتقابل روجر فيدرر وسيرينا وليامز أمام جماهير بيرث المتحمسة في ليلة لا تنسى.
وكال فيدرر وسيرينا المديح لبعضهما البعض عقب المباراة قبل أن تقتنص رياضة التنس ما وصفه مسؤولو كأس هوبمان للفرق المختلطة على تويتر "أعظم صورة ذاتية (سيلفي) على مر العصور".
عاجلأنباء عن مقتل عددا من الأشخاص جراء حادث قطار على أحد الجسور في الدنمارك
أعلنت الشرطة الدنماركية مقتل ستة أشخاص على الأقل جراء حادث قطار على جسر يصل بين جزيرتين في البلاد.
وأفادت تقارير بأن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن بضائع في المنطقة التي عصفت بها الرياح.
الحكومة البريطانية أجبرت شابات على دفع تكاليف إعادتهن إلى البلاد
كشف تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية أن الحكومة البريطانية أجبرت الشابات البريطانيات اللواتي أرسلن إلى الخارج للزواج على توقيع عقود قروض من أجل دفع تكلفة إعادتهن إلى المملكة المتحدة.
وجاء في التقرير أن العديد من النساء طلب منهن التوقيع على شروط القروض الطارئة قبل الصعود إلى الطائرة التي ستعود بهن إلى بريطانيا.
وأضاف التقرير أن الحكومة منعت الشابات من التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر جديدة قبل تسديد تلك الديون.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن أولويتها هي تأمين سلامة تلك الشابات، لكن عليها التزامات باسترداد التكاليف لأنها جاءت من الأموال العامة.
وأضافت أن قروضها أكثر سخاء من الخيارات التجارية المتاحة.
عضو جمهوري بارز يشن هجوما لاذعا على ترامب
شن العضو البارز في الحزب الجمهوري الأمريكي ميت رومني هجوما لاذعا على الرئيس دونالد ترامب.
وقال رومني إن كلمات ترامب وأفعاله تسببت في حالة من الفزع حول العالم.
وانتقد رومني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست شخصية الرئيس ترامب وقدرته على قيادة دولة منقسمة.
وقال رومني إنه يؤيد بعض سياسات ترامب، لكنه سيرفع صوته ضد قرارات اتخذها ترامب كانت عنصرية أو غير نزيهة أو ضارة بالديمقراطية.
الصومال تأمر مسؤولا رفيعا في الأمم المتحدة بمغادرة أراضيها
أمرت حكومة الصومال نيكولاس هايسوم وهو مسؤل رفيع في بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد واتهمته بانتهاك مدونة قواعد السلوك التي تنظم عمل المنظمة الدولية.
وكان هايسوم قد أعرب الأحد الماضي في رسالة وجّهها إلى وزير الأمن الصومالي عن قلقه إزاء اعتقال قوات الأمن الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة في أوائل الشهر الماضي مختار روبو وهو متشدد إسلامي سابق .
وقد أدى اعتقال روبو إلى حدوث احتجاجات عنيفة قتل فيها أحد عشر شخصا على الأقل.
امرأتان تدخلان معبدا تحت جنح الظلام لأول مرة منذ قرن
أعرب السياسيون اليمينيون في جنوب الهند عن غضبهم بعد أن دخلت امرأتان معبدا لأول مرة منذ قرن.
ويقع معبد ساباريمالا في ولاية كيرالا ويدور حوله نزاع مرير بين المحافظين والناشطين وخاصة بعد أن صدر حكم قضائي العام الماضي ألغى حظرا كان مفروضا على النساء يمنعهن من دخول المعبد.
واستمر المحتجون طوال أشهر في محاولة لمنع النساء من دخول المعبد.
ولكن في وقت مبكر من صباح هذا اليوم تمكنت امرأتان في الأربعينات من العمر بزيارة المعبد خلسة تحت جنح الظلام.
وقام على إثر ذلك كهنة المعبد بما أسموها طقوس التطهير.
ويوم أمس شكلت عشرات الآلاف من النساء سلسلة بشرية في ولاية كيرالا دعماً لأمر المحكمة الذي رفع الحظر عن زيارة النساء للمعبد.