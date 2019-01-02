الفيفا يدرس استضافة دول مجاورة لقطر بعض مباريات كأس العالم، و"أعظم صورة سيلفي على مر العصور"

فازت سويسرا على الولايات المتحدة في مباراة الزوجي المختلط بالتنس في بطولة كأس هوبمان في مدينة بيرث الاسترالية يوم أمس.

وتقابل روجر فيدرر وسيرينا وليامز أمام جماهير بيرث المتحمسة في ليلة لا تنسى.

وكال فيدرر وسيرينا المديح لبعضهما البعض عقب المباراة قبل أن تقتنص رياضة التنس ما وصفه مسؤولو كأس هوبمان للفرق المختلطة على تويتر "أعظم صورة ذاتية (سيلفي) على مر العصور".