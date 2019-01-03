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مقتل جمال خاشقجي: عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الصحفي السعودي

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ملخص

  1. مقتل جمال خاشقجي: عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الصحفي السعودي
  2. النائب العام السعودي: إرسال مذكرتين لتركيا لطلب الأدلة والقرائن حول قتل جمال خاشقجي

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  3. عاجلالنائب العام السعودي: إرسال مذكرتين لتركيا لطلب الأدلة والقرائن حول قتل جمال خاشقجي

  4. عاجلمقتل جمال خاشقجي: عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الصحفي السعودي

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