أقرّ مجلس النواب\nالأمريكي أمس تعديلا في قانونه الداخلي يسمح بارتداء\nرموز دينية من بينها الحجاب، الذي يراه مسلمون فرضا وليس رمزا، والقلنسوة اليهودية\nالعمامة لدى السيخ. وجاء التعديل\nبعد فوز النائبة إلهان عمر بتمكينها من "حق ارتداء حجابها" داخل المجلس\nبعد فوزها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني. وهاجرت إلهان،\nذات الأصول الصومالية، مع أسرتها من مخيم للاجئين في كينيا قبل 23 عاما، وأصبحت\nأول نائبة محجبة في الكونغرس بعد انتخابها. ورفع التعديل\nالجديد حظرا كان مفروضا على ارتداء أي غطاء رأس لأسباب دينية منذ عام 1837.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مجلس النواب الأمريكي يرفع حظرا على ارتداء الحجاب في مقره
أقرّ مجلس النواب الأمريكي أمس تعديلا في قانونه الداخلي يسمح بارتداء رموز دينية من بينها الحجاب، الذي يراه مسلمون فرضا وليس رمزا، والقلنسوة اليهودية العمامة لدى السيخ.
وجاء التعديل بعد فوز النائبة إلهان عمر بتمكينها من "حق ارتداء حجابها" داخل المجلس بعد فوزها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.
وهاجرت إلهان، ذات الأصول الصومالية، مع أسرتها من مخيم للاجئين في كينيا قبل 23 عاما، وأصبحت أول نائبة محجبة في الكونغرس بعد انتخابها.
ورفع التعديل الجديد حظرا كان مفروضا على ارتداء أي غطاء رأس لأسباب دينية منذ عام 1837.
مظاهرات السودان: الأمن يعتقل صحفيين ومعارضين
اعتقلت السلطات الأمنية في السودان عددا من الصحفيين ومنعت آخرين من الكتابة بينما تشهد البلاد احتجاجات شعبية ضد سياسات النظام الحاكم بقيادة عمر البشير، بحسب شبكة الصحفيين السودانيين.
وقالت الشبكة إن السلطات منعت صحفيين من تغطية الاحتجاجات والكتابة في الصحف السودانية.
كما أكد حزب المؤتمر السوداني المعارض أن السلطات اعتقلت الخميس عددا من قادته بالإضافة إلى ناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان.
ويقول البشير، في أحدث تصريحاته منذ اندلاع المظاهرات، إن الاحتجاجات الراهنة اخترقها "مندسون" لإحداث أزمة في البلاد.
ما وراء الخبر
نرشح لكم قراءة:
من هو عمر البشير الذي يطالب المحتجون في السودان برحيله؟