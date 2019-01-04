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مظاهرات السودان: الأمن يعتقل صحفيين ومعارضين

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ملخص

  1. الأمن السوداني "يعتقل صحفيين ويمنع آخرين من الكتابة وتغطية الاحتجاجات"
  2. حزب المؤتمر السوداني المعارض: الأمن يعتقل عددا من أعضاء الحزب
  3. مجلس النواب الأمريكي يرفع حظرا على ارتداء الحجاب في مقره

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  1. مجلس النواب الأمريكي يرفع حظرا على ارتداء الحجاب في مقره

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    Copyright: Reuters

    أقرّ مجلس النواب الأمريكي أمس تعديلا في قانونه الداخلي يسمح بارتداء رموز دينية من بينها الحجاب، الذي يراه مسلمون فرضا وليس رمزا، والقلنسوة اليهودية العمامة لدى السيخ.

    وجاء التعديل بعد فوز النائبة إلهان عمر بتمكينها من "حق ارتداء حجابها" داخل المجلس بعد فوزها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.

    وهاجرت إلهان، ذات الأصول الصومالية، مع أسرتها من مخيم للاجئين في كينيا قبل 23 عاما، وأصبحت أول نائبة محجبة في الكونغرس بعد انتخابها.

    ورفع التعديل الجديد حظرا كان مفروضا على ارتداء أي غطاء رأس لأسباب دينية منذ عام 1837.

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    Copyright: Reuters

  2. مظاهرات السودان: الأمن يعتقل صحفيين ومعارضين

    مظاهرة مناوئة للبشير في الخرطوم (25 ديسمبر/كانون الأول 2018)
    Copyright: Reuters
    Image caption: مظاهرة مناوئة للبشير في الخرطوم (25 ديسمبر/كانون الأول 2018)

    اعتقلت السلطات الأمنية في السودان عددا من الصحفيين ومنعت آخرين من الكتابة بينما تشهد البلاد احتجاجات شعبية ضد سياسات النظام الحاكم بقيادة عمر البشير، بحسب شبكة الصحفيين السودانيين.

    وقالت الشبكة إن السلطات منعت صحفيين من تغطية الاحتجاجات والكتابة في الصحف السودانية.

    كما أكد حزب المؤتمر السوداني المعارض أن السلطات اعتقلت الخميس عددا من قادته بالإضافة إلى ناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان.

    ويقول البشير، في أحدث تصريحاته منذ اندلاع المظاهرات، إن الاحتجاجات الراهنة اخترقها "مندسون" لإحداث أزمة في البلاد.

    ما وراء الخبر

    • يواجه السودان أزمة اقتصادية، تتضمن نقصا حادا في العملة الصعبة، ومعدلا مرتفعا للتضخم، ونقصا في السلع.
    • تبلغ نسبة التضخم حوالي 70 في المئة، وتشهد البلاد نقصا في السلع الأساسية كالخبز والوقود في عدة مدن بينها الخرطوم.
    • خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات سقط ثمانية قتلى بحسب السلطات، بينما تقول المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 ، إضافة إلى عشرات الجرحى.
    • تقول منظمة العفو الدولية إن لديها تقارير ذات مصداقية تؤكد أن قوات الأمن السودانية قتلت 37 متظاهرا بالرصاص الحي من قوت الأمن

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    Copyright: AFP
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