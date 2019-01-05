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سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في قاعة للبولينغ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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ملخص

  1. سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في قاعة للبولينغ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
  2. حادثة إطلاق النار في كاليفورنيا: الشرطة تعلن عن سقوط 3 قتلى و4 جرحى في حصيلة أولية
  3. الالاف يتجمعون في باريس احتجاجا على السياسات التقشفية للحكومة

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  1. الالاف يتجمعون في باريس احتجاجا على السياسات التقشفية للحكومة

    تجمع الالاف من المحتجين من حركة السترات الصفراء في عدة مراكز في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى.

    هذه المظاهرات التي تعد الاولى لهذه الحركة في العام 2019 تمثل اختبارا للحكومة التي شددت موقفها من الحركة.

    وقد وصفت الحكومة الفرنسية حركة السترات الصفراء بأنها حركة محرضة هدفها الوحيد هو الإطاحة بها.

    وقد شاب العنف معظم المسيرات التي قامت بها الحركة، كما أدت إلى انتشار مظاهر التخريب في باريس وعدة مدن كبرى وأرغمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تقديم تنازلات من بينها إلغاء زيادة في الضريبة على الوقود.

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    Copyright: AFP

  2. عاجلحادثة إطلاق النار في كاليفورنيا: الشرطة تعلن عن سقوط 3 قتلى و4 جرحى في حصيلة أولية

  3. بريطانيا: روسيا تحتجز مواطنا بريطانيا-أمريكيا لأسباب سياسية

    حذرت المملكة المتحدة روسيا من مغبة استخدام البشر كرهائن دبلوماسيين بعد توجيه تهم بالتجسس للجندي الأمريكي السابق في مشاة البحرية بول وليان.

    وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إنه يتابع قضية وليان لأنه يحمل الجنسية البريطانية أيضا.

  4. عاجلروسيا: لن يتم مبادلة "الجاسوس" الأمريكي بول وليان مع سجناء روس في الولايات المتحدة

    اعتقلت السلطات الروسية الجندي السابق في البحرية الأمريكية بو وليان أثناء إقامته في موسكو بتهمة التجسس.

    ويقبع وليان حاليا في زنزانة منفردة.

  5. عاجلسقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في قاعة للبولينغ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

    وقعت حادثة إطلاق نار في مكان ترفيهي وقاعة للعب البولينغ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

    وقالت الشرطة إنه سقط عدد من الضحايا، وناشدت المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

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