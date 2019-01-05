سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في قاعة للبولينغ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

تجمع الالاف من المحتجين من حركة السترات الصفراء في عدة مراكز في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى.

هذه المظاهرات التي تعد الاولى لهذه الحركة في العام 2019 تمثل اختبارا للحكومة التي شددت موقفها من الحركة.

وقد وصفت الحكومة الفرنسية حركة السترات الصفراء بأنها حركة محرضة هدفها الوحيد هو الإطاحة بها.

وقد شاب العنف معظم المسيرات التي قامت بها الحركة، كما أدت إلى انتشار مظاهر التخريب في باريس وعدة مدن كبرى وأرغمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تقديم تنازلات من بينها إلغاء زيادة في الضريبة على الوقود.