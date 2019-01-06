المجلس الأفغاني الأعلى للسلام يرفض المشاركة في محادثة للسلام في السعودية
خلافات في الكونغو الديمقراطية حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
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خلافات في الكونغو الديمقراطية حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
من المتوقع أن تصدر لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بياناً رسمياً تؤجل فيه إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم كما كان مقررا من قبل.
وقال رئيس اللجنة كورنيل نانجا إن اللجنة تلقت ما يقل عن نصف القوائم النهائية الخاصة بأصوات الناخبين في الاقتراع الذي جرى الأحد الماضي مما يعني أن الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي قد يكون الأسبوع المقبل.
من جهتها حذرت المعارضة من عواقب أي تلاعب بنتائج الانتخابات، وطالبت بإعلانها في أسرع وقت ممكن.
المجلس الأفغاني الأعلى للسلام يرفض المشاركة في محادثة للسلام في السعودية
حث المجلس الأفغاني الأعلى للسلام الحكومة على الامتناع عن المشاركة في الجولة القادمة من محادثات السلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي من المقرر عقدها في السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال متحدث باسم المجلس، وهو هيئة شكلت للإشراف على جهود السلام، إن المجلس لن يشارك في مفاوضات لا تدار من قبل الأفغان.
وكانت باكستان والولايات المتحدة وقوى إقليمية قد أجرت محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان الشهر الماضي في الإمارات بهدف وضع حد للصراع في أفغانستان.
المبعوث الدولي يلتقي اليوم الحوثيين في صنعاء
يلتقي المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت لاحق اليوم بقادة جماعة أنصار الله الحوثية و الجماعات الموالية لها في العاصمة صنعاء التي وصلها أمس.
ويسعى غريفيث إلى تعزيز وقف اطلاق النار في مدينة الحديدة في إطار جهود الأمم المتحدة لوضع نهاية للصراع الذي يشهده اليمن منذ سنوات بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف إقليمي تقوده السعودية وبين المسلحين التابعين للحركة الحوثية.
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time_stated_uk
خلافات في الكونغو الديمقراطية حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
من المتوقع أن تصدر لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بياناً رسمياً تؤجل فيه إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم كما كان مقررا من قبل.
وقال رئيس اللجنة كورنيل نانجا إن اللجنة تلقت ما يقل عن نصف القوائم النهائية الخاصة بأصوات الناخبين في الاقتراع الذي جرى الأحد الماضي مما يعني أن الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي قد يكون الأسبوع المقبل.
من جهتها حذرت المعارضة من عواقب أي تلاعب بنتائج الانتخابات، وطالبت بإعلانها في أسرع وقت ممكن.
المجلس الأفغاني الأعلى للسلام يرفض المشاركة في محادثة للسلام في السعودية
حث المجلس الأفغاني الأعلى للسلام الحكومة على الامتناع عن المشاركة في الجولة القادمة من محادثات السلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي من المقرر عقدها في السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال متحدث باسم المجلس، وهو هيئة شكلت للإشراف على جهود السلام، إن المجلس لن يشارك في مفاوضات لا تدار من قبل الأفغان.
وكانت باكستان والولايات المتحدة وقوى إقليمية قد أجرت محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان الشهر الماضي في الإمارات بهدف وضع حد للصراع في أفغانستان.
المبعوث الدولي يلتقي اليوم الحوثيين في صنعاء
يلتقي المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت لاحق اليوم بقادة جماعة أنصار الله الحوثية و الجماعات الموالية لها في العاصمة صنعاء التي وصلها أمس.
ويسعى غريفيث إلى تعزيز وقف اطلاق النار في مدينة الحديدة في إطار جهود الأمم المتحدة لوضع نهاية للصراع الذي يشهده اليمن منذ سنوات بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف إقليمي تقوده السعودية وبين المسلحين التابعين للحركة الحوثية.