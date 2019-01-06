المبعوث الدولي يلتقي اليوم الحوثيين في صنعاء

من المتوقع أن تصدر لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بياناً رسمياً تؤجل فيه إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم كما كان مقررا من قبل.

وقال رئيس اللجنة كورنيل نانجا إن اللجنة تلقت ما يقل عن نصف القوائم النهائية الخاصة بأصوات الناخبين في الاقتراع الذي جرى الأحد الماضي مما يعني أن الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي قد يكون الأسبوع المقبل.

من جهتها حذرت المعارضة من عواقب أي تلاعب بنتائج الانتخابات، وطالبت بإعلانها في أسرع وقت ممكن.