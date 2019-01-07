أخطر موقع ويكيليكس الصحفيين بعدم كتابة 140 جملة "زائفة وتشهيرية" عن جوليان أسانج مؤسس الموقع الموجود في سفارة الإكوادور بلندن منذ يونيو حزيران 2012.

وقال ويكيليكس في رسالة بالبريد الإلكتروني حملت عنوان "رسالة قانونية خاصة. غير قابل للنشر" إن "هناك مناخا شائعا من الادعاءات غير الصحيحة عن ويكيليكس وجوليان أسانج، بما في ذلك افتراءات مغرضة نشرتها وسائل إعلام كبرى وأخرى ‭‭‭'‬‬‬ذات سمعة جيدة‭‭‭'‬‬‬. "وبالتالي، يقع على عاتق الصحفيين والناشرين بشكل واضح المسؤولية عن التأكد من الحقائق بدقة من مصدر رئيسي والاتصال بالقائمة التالية لضمان أنهم لا ينشرون، ولم ينشروا، أكاذيب افترائية عن ويكيليكس أو جوليان أسانج".

واشتملت رسالة البريد الإلكتروني التي تألفت من خمسة آلاف كلمة على 140 جملة قال ويكيليكس إنها زائفة وتشهيرية مثل التأكيد على أن أسانج كان "عميلا أو ضابطا في أي جهاز مخابرات".