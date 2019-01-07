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محكمة تايلاندية ترفض طلب شابة سعودية عدم ترحيلها إلى السعودية
ملخص
- ويكيليكس يحذر الصحفيين من استخدام 140 جملة عن أسانج
- البرلمان البريطاني يستأنف بحث خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي
- مكسيكي يفوز بجائزة غولدن غلوب كأفضل مخرج
- محكمة تايلاندية ترفض طلب شابة سعودية عدم ترحيلها إلى السعودية
- تايلاند ستبحث مع الأمم المتحدة قضية لجوء شابة سعودية
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تايلاند ستبحث مع الأمم المتحدة قضية لجوء شابة سعودية
عدلت السلطات التايلاندية عن قرارها بترحيل الشابة السعودية رهف محمد القانون وإعادتها إلى السعودية.
وقال مسؤول في دائرة الهجرة في تايلاند إن الشابة كان من المقرر أن ترحل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية.
وأضاف المسؤول إنه سيلتقي اليوم مع مسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث خطط اللجوء المتاحة أمام رهف التي تبلغ 18 عاما من العمر.
محكمة تايلاندية ترفض طلب شابة سعودية عدم ترحيلها إلى السعودية
قال محام إن محكمة تايلاندية رفضت طلبا بمنع ترحيل شابة سعودية تقدمة بمناشدة للحصول على حق اللجوء بعد الوصول إلى مطار العاصمة بانكوك.
وأضاف المحامي الذي تقدم بطلب عدم الترحيل أن المحكمة قالت إن الشابة لا تملك أدلة كافية.
وقال المحامي إن الشابة السعودية تخطط لاستئناف الدعوة بشأن عدم ترحيلها.
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مكسيكي يفوز بجائزة غولدن غلوب كأفضل مخرج
فاز المكسيكسي ألفونسو كوارون بجائزة غولدن غلوب كأفضل مخرج عن فيلمه روما.
وهي المرة الثانية التي يفوز بها كورارون بالجائزة حيث فاز فى عام 2015 عن فيلمه الجاذبية.
وفاز كريستيان بيل بأحسن ممثل عن دوره نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني فى الفيلم الكوميدى "النائب".
وفازت ساندرا أوه بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في الدراما التليفزيوينة لبي بي سي "عشية القتل".
البرلمان البريطاني يستأنف بحث خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي
يستأنف البرلمان البريطاني اليوم نقاشه حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد إجازات عيد الميلاد.
ويتوقع التصويت الأسبوع القادم على الاتفاق الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
يذكر أن هناك أكثر من مئتي عضو برلمان وقعوا خطابا يحثون رئيسة الوزراء على استبعاد خيار الخروج بدون اتفاق.
وإذا لم يوافق البرلمان على خطة رئيسة الوزراء، فإن البديل سيكون الخروج بدون اتفاق إلا إذا طالبت الحكومة الاتحاد بمد المفاوضات أو إلغاء الخروج كليا.
ويكيليكس يحذر الصحفيين من استخدام 140 جملة عن أسانج
أخطر موقع ويكيليكس الصحفيين بعدم كتابة 140 جملة "زائفة وتشهيرية" عن جوليان أسانج مؤسس الموقع الموجود في سفارة الإكوادور بلندن منذ يونيو حزيران 2012.
وقال ويكيليكس في رسالة بالبريد الإلكتروني حملت عنوان "رسالة قانونية خاصة. غير قابل للنشر" إن "هناك مناخا شائعا من الادعاءات غير الصحيحة عن ويكيليكس وجوليان أسانج، بما في ذلك افتراءات مغرضة نشرتها وسائل إعلام كبرى وأخرى 'ذات سمعة جيدة'. "وبالتالي، يقع على عاتق الصحفيين والناشرين بشكل واضح المسؤولية عن التأكد من الحقائق بدقة من مصدر رئيسي والاتصال بالقائمة التالية لضمان أنهم لا ينشرون، ولم ينشروا، أكاذيب افترائية عن ويكيليكس أو جوليان أسانج".
واشتملت رسالة البريد الإلكتروني التي تألفت من خمسة آلاف كلمة على 140 جملة قال ويكيليكس إنها زائفة وتشهيرية مثل التأكيد على أن أسانج كان "عميلا أو ضابطا في أي جهاز مخابرات".