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والد الفتاة السعودية رهف محمد القنون يصل إلى تايلاند ويريد رؤية ابنته
ملخص
- مدارس الخرطوم تفتح أبوابها بشكل جزئي أمام الطلاب بعد الاحتجاجات
- استراليا ستدرس طلب لجوء الفتاة السعودية رهف محمد القنون
- مصر تفتح معبر رفح
- الجيش الأمريكي يقتل 6 من حركة الشباب الصومالية
- طالبان ستجري محادثات مع الأمريكيين في قطر
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طالبان ستجري محادثات مع الأمريكيين في قطر
قال مسؤول في حركة طالبان إن ممثلين عن الحركة سيجرون محادثات سلام مع مسؤولين أمريكيين على مدى يومين.
وستعقد الاجتماعات التي تبدأ غدا الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المسؤول في الحركة إن الحكومة الأفغانية لن تشارك في المحادثات.
وكانت طالبان قد رفضت كل محاولات القوى الإقليمية لاقناعها بالسماح لممثلي الحكومة بالمشاركة في أي مفاوضات سلام قائلة إن الحكومة الأفغانية ليست سوى دمية في يد الأمريكيين.
الجيش الأمريكي يقتل 6 من حركة الشباب الصومالية
أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل ستة مسلحين من حركة الشباب الإسلامية في غارة شنها في الصومال.
وتعد هذه الغارة التي نفذها الجيش في إقليم شابلي جنوب الصومال الأخيرة في سلسلة غارات شنها مؤخرا على الصومال.
وقال الجيش الأمريكي إن هذه السلسلة من الغارات أسفرت عن مقتل أكثر من ستين من مقاتلي حركة الشباب.
مصر تفتح معبر رفح
فتحت السلطات المصرية اليوم معبر رفح من الجانب المصري في اتجاه مصر إلى غزة فقط، وذلك لأول مرة بعد سحب السلطة الفلسطينية موظفيها منه.
وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أعلنت سحب موظفيها من المعبر ابتداءا من صباح أمس الاثنين بسبب ما وصفتها بالممارسات التنكيلية التي يتعرض لها العاملون بالمعبر من جانب حركة حماس.
استراليا ستدرس طلب لجوء الفتاة السعودية رهف محمد القنون
أعلنت استراليا أنها ستدرس طلب لجوء الفتاة السعودية رهف محمد القنون التي لاتزال في تايلاند.
وكانت رهف قالت إنها تخلت عن الإسلام وإن حياتها ستكون في خطر إذا عادت إلى السعودية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الاسترالية إن أي طلب للحصول على تأشيرة دخول ستتم دراسته بعناية بعد أن تنتهي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إكمال الإجراءات في القضية.
وقال مسؤولون في تايلاند إن والد رهف وصل إلى تايلاند ويريد رؤية ابنته.
ونفت السفارة السعودية في بانكوك التقرير التي أفادت بأن السعودية طلبت ترحيل الفتاة.
مدارس الخرطوم تفتح أبوابها بشكل جزئي أمام الطلاب بعد الاحتجاجات
استؤنفت اليوم الدراسة في مدارس العاصمة السودانية الخرطوم بشكل جزئي.
وعاد تلاميذ الصف الثامن أساس والثالث ثانوي إلى قاعات الدراسة على أن تستأنف الدراسة بشكل كامل يوم الأحد المقبل.
وكانت السلطات السودانية قد علقت الدراسة في المدارس والجامعات في معظم أرجاء البلاد منذ حوالي أسبوعين في أعقاب الاحتجاجات الشعبية.
وقال وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان في مقابلة مع بي بي سي إن الحكومة السودانية شكلت لجنتين للتحقيق في قتل المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة.
وكانت منظمة العفو الدولية قدرت عدد القتلى بعد ايام من انطلاق الاحتجاجات بسبعة وثلاثين قتيلا.