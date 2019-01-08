والد الفتاة السعودية رهف محمد القنون يصل إلى تايلاند ويريد رؤية ابنته

قال مسؤول في حركة طالبان إن ممثلين عن الحركة سيجرون محادثات سلام مع مسؤولين أمريكيين على مدى يومين.

وستعقد الاجتماعات التي تبدأ غدا الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المسؤول في الحركة إن الحكومة الأفغانية لن تشارك في المحادثات.

وكانت طالبان قد رفضت كل محاولات القوى الإقليمية لاقناعها بالسماح لممثلي الحكومة بالمشاركة في أي مفاوضات سلام قائلة إن الحكومة الأفغانية ليست سوى دمية في يد الأمريكيين.