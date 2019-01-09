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"بي إن سبورتس" القطرية توقف بثها في مصر، والخارجية القطرية: النظام المصري "فاشل وقمعي"
ملخص
- "بي إن سبورتس" القطرية توقف بثها في مصر
- الخارجية القطرية: النظام المصري "فاشل وقمعي"
- وزير إسرائيلي سابق يعترف بالتجسس لصالح إيران
- وزير الخارجية الأمريكي يصل بغداد في زيارة مفاجئة ويبدأ محادثات مع مسؤوليين عراقيين
- رئيس وزراء أستراليا يقع في خطأ محرج بسبب محاولة تبديل حذائه
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رئيس وزراء أستراليا يقع في خطأ محرج بسبب محاولة تبديل حذائه
واجه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون موقفا محرجا بسبب قيام موظفي مكتبه بتعديل صورة عائلية له.
ويظهر في الصورة موريسون مع زوجته وطفلتيه ويرتدي حذاء رياضيا متسخا.
وقام موظفو مكتبه بتعديل الصورة في محاولة لتغيير الحذاء ليبدو أبيضا نظيفا ولكن الصورة بدت وكأن كلتا قدمي موريسون يسار.
وكان من المقرر أن تكون الصورة الرسمية الجديدة لموقعه الشخصي.
وأثار هذا الخطأ المحرج قدرا هائلا من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء أن مساعدي موريسون عدلوا الصورة دون موافقته أو حتى معرفته.
ولجأ موريسون إلى تويتر في محاولة لاحتواء الموقف وقال مازحا إنه كان بإمكانهم بدلا من ذلك تكثيف شعره الخفيف.
وزير إسرائيلي سابق يعترف بالتجسس لصالح إيران
أقر وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي السابق غونين سيغيف بتهمة التجسس لصالح إيران في اتفاق مع الادعاء العام.
وتقول وزارة العدل الإسرائيلية إنه سيصدر حكم بالسجن 11 عاما على سيغيف بعد إقراره بالذنب.
واعتقل جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك) سيغيف في مايو/أيار الماضي في غينيا.
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الخارجية القطرية: النظام المصري "فاشل وقمعي"
وصفت الخارجية القطرية النظام المصري بـ "الفاشل والقمعي" ردا على اتهام وزير الخارجية المصرية الدوحة بدعم التطرف والميليشيات في ليبيا.
جاء ذلك في تغريدة لمدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي أمس الثلاثاء إنه تم رصد شحنات أسلحة قادمة من تركيا وقطر لميليشيات متطرفة في ليبيا، وإن هذا النهج يعمل على تزكية التطرف في المنطقة، على حد وصفه.
"بي إن سبورتس" القطرية توقف بثها في مصر
أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" القطرية إيقاف بثها في مصر لعدم التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية.
وقالت الشركة المصرية الحكومية المسؤولة عن توزيع بث القنوات المشفرة إنها تحاول حل المشكلة مع الشركة القطرية التي تمتلك حقوق بث بطولات وأحداث رياضية كبرى في العالم العربي تحديدا، كالدوري الإنجليزي، وكأس الأمم الإفريقية في يوينو/حزيران المقبل.
وقالت الشركة القطرية في بيان إن المشاهدين في مصر يستطيعون الاشتراك في خدمة beIN CONNECT ، وهي خدمة رقمية على الهواتف الذكية.
يذكر أن السعودية والبحرين أوقفتا بث "بي إن سبورتس" في أعقاب الأزمة الخليجية مع قطر منذ يونيو/حزيران عام 2017.وأعادت الإمارات خدمة البث في نهاية العام ذاته بعد إيقاف مؤقت.