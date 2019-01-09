"بي إن سبورتس" القطرية توقف بثها في مصر، والخارجية القطرية: النظام المصري "فاشل وقمعي"

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" القطرية إيقاف بثها في مصر لعدم التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية.

وقالت الشركة المصرية الحكومية المسؤولة عن توزيع بث القنوات المشفرة إنها تحاول حل المشكلة مع الشركة القطرية التي تمتلك حقوق بث بطولات وأحداث رياضية كبرى في العالم العربي تحديدا، كالدوري الإنجليزي، وكأس الأمم الإفريقية في يوينو/حزيران المقبل.

وقالت الشركة القطرية في بيان إن المشاهدين في مصر يستطيعون الاشتراك في خدمة beIN CONNECT ، وهي خدمة رقمية على الهواتف الذكية.

يذكر أن السعودية والبحرين أوقفتا بث "بي إن سبورتس" في أعقاب الأزمة الخليجية مع قطر منذ يونيو/حزيران عام 2017.وأعادت الإمارات خدمة البث في نهاية العام ذاته بعد إيقاف مؤقت.